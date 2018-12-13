Рефинансирование
Уральский Банк Реконструкции и Развития, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
предусмотрено кредитование без подтверждения дохода
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможность учета в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала
Особые ограничения
- при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 10%