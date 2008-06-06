Коммерческая ипотека
Урал ФД, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- земельный участок
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+3 п.п. без личного и/или титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность снижения ставки при уплате единовременной комиссии
Минусы
- крупная надбавка к ставке при отказе от комплексного ипотечного страхования;
- наличие ограничений по минимальной сумме досрочного погашения при аннуитетном способе платежа