На ваши вопросы отвечают эксперты банка «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

|Вопрос:
|
Здравствуйте!
|Ответ:
|
Добрый день, lutav!
Большое спасибо за поздравление и пожелания!
Надеемся на успешное и продолжительное сотрудничество.
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
Добрый день!
|Ответ:
|
Добрый день, lutav!
Из вашего обращения невозможно Вас идентифицировать как Клиента Банка.
Для уточнения информации по Вашей Карте рекомендуем Вам связаться со специалистами Центра Клиентской Поддержки:
В связи с большим количеством звонков время ожидания ответа оператора может быть увеличено.
Согласно Правилам выпуска и обслуживания кредитных карт, предоплаченных карт и расчетных карт с разрешенным овердрафтом пункт 11.2. Клиент погашает Задолженность, Минимальный платеж и/или Ежемесячный платеж до Даты платежа включительно, в соответствии с Выпиской, сформированной Банком.
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
Здравствуйте. В ТК «Мега — Белая Дача» жена оформила карту «Мегакард», при этом консультант банка убедил её оформить карту, дав ложную информацию об условиях договора (он утверждал, что до начала использования кредитных средств плата за обслуживание карты не взимается, что и было основным фактором для согласия клиента). В связи с этим два вопроса: 1) Каким образом можно расторгнуть договор с банком? 2) Каким образом можно написать жалобу на консультанта в частности и на политику банка в целом?
|Ответ:
|
Добрый день!
Годовое обслуживание по картам Megacard списывается согласно «Тарифам по выпуску и обслуживанию расчетных карт с разрешенным овердрафтом MEGACARD», в дату совершения первой операции по данной карте (ознакомиться с тарифами возможно на нашем официальном сайте, пройдя по данной ссылке: https://www.crediteurope.ru/files//MEGAstandar.pdf).
Сразу после выпуска карты и установки ПИН-кода, Вам предлагают воспользоваться услугой «Запрос Поощрение». В случае Вашего согласия, с счета карты списывается годовое обслуживание, и начисляются бонусный баллы.
Проведение операции «Запрос Поощрение» означает начало использования карты, что является основанием для списания комиссии за обслуживание карты.
В том случае, если Вы не осуществляли данный запрос, то списания комиссии не произошло.
Подробную информацию о карте MEGACARD вы можете узнать на сайте www.mymegacard.ru или обратившись в Центр Клиентской Поддержки нашего Банка по телефонам:
∙ 8 800 700 76 76 (для регионов)
∙ 8 (495) 980 76 76 (для Москвы)
Для закрытия счета по карте Вам необходимо обратиться в отделение нашего Банка и написать заявление в письменном виде на закрытие карты и карточного счета, при себе необходимо иметь паспорт. С информацией о ближайших отделениях и режиме работы Банка Вы подробно можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.crediteurope.ru, а также по телефонам Центра клиентской поддержки.
В том случае, если у Вас имеются какие-либо претензии по работе сотрудников нашего Банка или по работе Банка, то Вы можете их направлять с подробным описанием на e-mail отдела по работе с жалобами клиентов: customer_care@crediteurope.ru (в обращении необходимо указать Ваши ФИО и дату рождения). Либо вы может подать письменную претензию в любом отделение нашего Банка.
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
В Долгопрудном на Лихачевском проспекте в ТЦ «Конфитюр» стоит ваш банкомат. С тех пор как его проставили несколько месяцев назад он ни разу не выдал чек-квитанцию на внесение наличных. Скорее всего не заправлена лента или неисправен принтер. Не нарушает ли данное обстоятельство права ваших клиентов?
|Ответ:
|
Добрый день, lutav!
Банк контролирует работу принадлежащих ему технических устройств и принимает меры для своевременного устранения неполадок в случае их выявления.
Благодарим Вас за предоставленную информацию, мы учтем ее в дальнейшей работе Банка.
Для уточнения подробной информации о функционировании Банкоматов «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» рекомендуем Вам обратиться в Центр клиентской поддержки по телефонам:
От лица ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» приносим Вам извинения за причиненные неудобства.
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
ваш график работы после нового года 2012.
|Ответ:
|
Добрый день, Людмила Ивановна!
С графиком работы отделений в праздничные дни Вы можете ознакомиться на официальном сайте «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», пройдя по ссылке.
С информацией о ближайших отделениях и режиме работы Банка Вы можете подробно ознакомиться на нашем официальном сайте, пройдя по данной ссылке.
Либо обратившись в Центр Клиентской поддержки по телефонам:
∙ 8 (495) 775 775 7 (для Москвы)
∙ 8 (800) 700 775 7 (для регионов).
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
Добрый день! В январе 2011 года в вашем банке был оформлен автокредит и страхование ОСАГО. В течение года кредит выплачивали по графику. В декабре 2011 года автомобиль попал в ДТП по вине другого водителя (виновный водитель был в нетрезвом состоянии, без прав, авто не застраховано). Как нам быть?
|Ответ:
|
Добрый день!
В том случае, если тарифом по Вашему кредиту не был предусмотрен страховой полис Каско, то возмещение ущерба будет возложено на Вас. Если у Вас возникли сложности по своевременной выплате кредита, то рекомендуем обратиться в Управление мониторинга задолженности по телефонам:
• 8 (495) 981 38 06 (для Москвы);
• 8 (495) 981 38 07 (для Москвы);
• 8 (800) 700 23 40 (для регионов).
При возникновении дополнительных вопросов рекомендуем Вам обратиться в Центр клиентской поддержки по телефонам:
• 8 495 775 775 7 для Москвы
• 8 800 700 775 7 для регионов
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
Здравствуйте я ни как не могу зарегистрироваться на сайте вашего банка,помогите!!!!!!!у меня финансовая карта получала ее в икеи,мне нужны срочн выписки по карте,а для этого надо зарегистрироваться…
|Ответ:
|
Добрый день, Анжелика!
Ознакомиться с подробным руководством пользователя системы Интернет-Банк ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Вы можете, пройдя по данной ссылке: https://online.crediteurope.ru/FWFIB/manual_ru.html
При возникновении дополнительных вопросов рекомендуем Вам обратиться в Центр клиентской поддержки по телефонам:
∙ 8 495 775 775 7 для Москвы;
∙ 8 800 700 775 7 для регионов.
С уважением,
ЗАО «Кредит Европа Банк».
|Вопрос:
|
Здравствуйте, я потерял карту и заблокировал ее. Где можно в С-Пб получить новую карта? и сколько времени это займет?
|Ответ:
|
Добрый день, Никита!
Если Ваша карта утрачена, настоятельно рекомендуем её заблокировать, в целях безопасности, обратившись в Центр клиентской поддержки по телефонам:
• 8 800 700 77 57 (для регионов)
• 8 (495) 775 77 57 (для Москвы)
Если у Вас нет возможности позвонить в Центр клиентской поддержки для блокировки карты Вам необходимо обратиться в отделение нашего Банка и написать заявление на блокировку карты в связи с кражей. С информацией о ближайших отделениях и режиме работы Банка Вы подробно можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.crediteurope.ru
Сроки перевыпуска Вы можете уточнить также в Центре Клиентской Поддержки.
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
можно ли взять кредит без 2 ндфл?
|Ответ:
|
Добрый день, Миша!
В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что при оформлении «Кредита Наличными» возможно с предоставлением справки по Форме Банка, если сумма запрашиваемого кредита не превышает 300 000 рублей.
С подробными требованиями и документами для оформления КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИ, Вы можете ознакомиться на офоциальном сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, пройдя по ссылке http://www.crediteurope.ru/ru/privately/consumer_credit/documents/
Для подробной консультации рекомендуем Вам обращаться в Центр клиентской поддержки по телефонам:
• 8 495 775 775 7 для Москвы
• 8 800 700 775 7 для регионов
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
|Вопрос:
|
какой у вас режим работы с 1 по 10 января и каких отделений г. Москвы
|Ответ:
|
С графиком работы отделений в праздничные дни Вы можете ознакомиться на официальном сайте «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», пройдя по ссылке http://www.crediteurope.ru/ru/bank/news/9_818.
Либо обратившись в Центр Клиентской поддержки по телефонам:
∙ 8 (495) 775 775 7 (для Москвы)
∙ 8 (800) 700 775 7 (для регионов).
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
Здравствуйте. Хотел спросить у Вас. я оставлял заявку на автокредит на одном из сайтов, сегодня мне позвонил менеджер из автосалона на Пражской и сказал что 4 банка одобрили мне заявку на получение кредита. назвал в том числе и Ваш банк. я хотел бы узнать насколько достоверна эта информация,и, если да, то можно этот вопрос решить в Туле, то есть получить автокредит по месту постоянной регистрации? спасибо с уважением Игорь
|Ответ:
|
Добрый день, Игорь!
Для решения Вашего вопроса рекомендуем Вам обратиться в центр клиентской поддержки по телефонам:
С уважением,
ЗАО «Кредит Европа Банк».
|Вопрос:
|
Добрый день!
|Ответ:
|
Добрый день!
Сообщаем Вам, что переноса даты платежа по Картам МЕТРО не планируется. Рекомендуем Вам внести очередной платёж в период с 1 по 10 января через терминалы оплаты, либо осуществить межбанковский перевод. В том случае, если денежные средства поступят до 11/01/2012 включительно, то начисления штрафных санкций не будет.
Благодарим Вас за то, что пользуетесь услугами нашего Банка!
|Вопрос:
|
здраствуйте, а какая может быть причина того что в один прекрасны момент примерно недели три назад перестали приходить смс оповещения о поступлении денежных средств и соответственно о снятии этих денежных средств, так же не могу зайти в интернет банк, не приходит смска с кодом подтверждения
|Ответ:
|
Добрый день, Кирилл Викторович!
Для решения Вашего вопроса относительно работы смс-сервиса рекомендуем Вам обратиться в центр клиентской поддержки по телефонам:
• 8 495 775 775 7 для Москвы
• 8 800 700 775 7 для регионов
С уважением,
ЗАО «Кредит Европа Банк».
|Вопрос:
|
Почему же тогда в г. Перми, при оплате через кассу с меня берут %? Выплчиваю кредит взятый в Вашем же банке, в Вашу же кассу
|Ответ:
|
Добрый день, Наталья!
В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что с 10.11.2011 комиссия за погашение кредита в отделениях Банка увеличилась с 30 руб. до 50 руб.
Согласно УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Пункт 2.9. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить в настоящие Условия и Тарифы изменения или дополнения, вызванные изменением законодательства, технологической необходимостью или банковской практикой.
В случае изменения Банком Условий и/или Тарифов Банк уведомляет об этом Клиента путем размещения печатных экземпляров новых редакций названных документов в Отделениях и на Интернет — сайте Банка www.crediteurope.ru не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения таких изменений. Если по истечении 30 дней со дня размещения таких документов в указанном порядке Клиент не представит в Банк свои письменные возражения, изменения считаются принятыми и Договор действует на измененных условиях. В случае несогласия с изменением Тарифов и/или Условий, Клиент вправе досрочно расторгнуть Договор, при этом Клиент должен исполнить обязательства по Договору, существующие на день такого досрочного расторжения, и вернуть Карту в Банк, в случае, если Карта была выпущена к Счету Клиента
С новыми тарифами Вы можете ознакомиться, пройдя по данной ссылке: http://www.crediteurope.ru/ru/privately/holdings/tariffs_deposits/tarrifs_otkr_obslujiv_hide/tarif_new_hide
Информируем Вас, что в нашем Банке существует возможность погашения кредита БЕЗ комиссии — через неименную моментальную дебетовую карту CASH CARD. С ее помощью можно погашать кредит в банкоматах с функцией приема наличных (cash-in), а также в Интернет-банке БЕСПЛАТНО.
Оформление карты бесплатное. Для оформления карты нужен только паспорт. Одновременно в отделении можно сразу подключить услугу Интернет-банк.
С уважением,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
|Вопрос:
|
Здравствуйте. На телефонный номер звонят и приходят смс сообщения о наличии задолженности по кредиту. Но ни какие кредиты не брались вообще ни где и ни когда.Как узнать откуда это появилось и когда? в нашем городе такого банка нет.
|Ответ:
|
Добрый день, Елена!
Для решения Вашего вопроса рекомендуем Вам обратиться в центр клиентской поддержки по телефонам:
• 8 495 775 775 7 для Москвы
• 8 800 700 775 7 для регионов
С уважением,
ЗАО «Кредит Европа Банк».
Горячая линия с 04.02.2011 просмотрена 597 300 раз