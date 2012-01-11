На ваши вопросы отвечают эксперты банка «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Вопрос:

Добрый день!

Скоро новый год, а значит новогодние каникулы, а значит снова проблемы с оплатой по карте METRO со сроком платежа 10-го числа каждого месяца. В прошлом году отправил две платежки одну 31 декабря (в назначении платежа указал ЗА ЯНВАРЬ), и она, зараза, провелась день в день. Попала соответственно в декабрьскую выписку. 2—3 января срочно делаю платеж, но он уходит только 11, а приходит 12-го. Как ни крути — просрочка. В прошлом году проблему удалось решить переговорами с отделом задолженности. Объяснил, что нет никаких терминалов Элекснет в моем городе, и ехать к ближайшему приемному банкомату КЕБ за 100 км в 30 градусный мороз чтобы сделать то, что я обычно могу сделать не вставая с дивана, через один из трех имеющихся у меня интернет-банков, это против здравого смысла. Молодой человек выслушал, сказал чтобы я не переживал по этому поводу, никаких штрафов и пеней не будет, моя кредитная история тоже не пострадает. В настоящий момент нахожусь в Калининграде, решил, что без проблем заеду в отделение 10-го или на праздниках наведаюсь в Метро C&C и внесу деньги в банкомат КЕБ, но неудача. Хорошо что заранее позвонил, и узнал, что в отделении нет кассы, а в калининградском магазине Метро нет приемного банкомата. На 8—800 настаивают на Элекснете или (какая гадость!) Киви (у подруги жены там деньги уже терялись, да и в целом наслышаны, спасибо, такого добра не надо). В Калининграде 4 терминала Элекснет, но все в таких местах, что у меня есть сомнения, что там будет открыто в каникулы. Можно конечно в праздники искать, ездить, пробовать, заняться то больше нечем… А если придется уехать на праздники? Попробовал вариант со сменой даты выписки/платежа, что решило бы проблему, и девушка в калининградском офисе любезно согласилась даже принять заявление, если я раздобуду бланк. Но на 8—800 отказали. Дали номер отдела урегулирования задолженности, с тем, чтобы как в прошлом году договориться, чтобы платеж засчитали по дате платежного поручения, а не фактического зачисления средств, но девушка на линии была сурова и непреклонна. Выкатим вам штраф за просрочку и все! Обижаться не стал, судя по манере общаться у нее уже профессиональная деформация от постоянного общения с должниками. Но ведь я не такой… Теперь мой вопрос. Может ли банк избавить клиента от ежегодной новогодней головной боли с платежом? Вариант закрыть договор и разрезать карту не предлагать)) Почему клиента БАНКА ежегодно лишают возможности исполнить обязательства перед БАНКОМ самым естественным способом — БАНКОВСКИМ переводом? Может большой банк перед праздником порадовать маленького но аккуратного заемщика, сделав один шаг навстречу? С наступающим Новым Годом, и веселого Рождества! Спасибо за внимание. постоянный адрес 28.12.2011 12:28 sheril (Калининград)28.12.2011 12:28