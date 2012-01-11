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Кредит Европа Банк: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с услугами, которые предоставляет «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

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информация о банке «Кредит Европа Банк»

На ваши вопросы отвечают эксперты банка «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Луиза Шагинян
начальник управления ипотечного кредитования
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Общие вопросы 91 Кредитные карты 90 Потребительское кредитование 56 Автокредиты 32 Ипотека 15 Вклады и текущие счета 5
Вопрос:

Здравствуйте!

Поздравляю Вас лично, а так же весь
коллектив банка с прошедшими празниками! Желаю успехов, процветания, роста в новом
году!

С началом трудовых будней!


С уважением, ваш клиент Лут А. В.

постоянный адрес
lutav (Магнитогорск) 11.01.2012 14:27
Ответ:

 

Добрый день, lutav!

 

Большое спасибо за поздравление и пожелания!

Надеемся на успешное и продолжительное сотрудничество.

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

Добрый день!
Ситуация такая. У меня Ваша карта Megacard с лимитом, пользуюсь ей больше года, но т. к. банкоматов с функцией внесения наличных у нас в городе нет, а в Казани я бываю нечасто, приходится вносить с другого счета через терминалы.
30.12.11 г. я внес 1000 руб. на свой счет в КЕБ через терминал с нехилой для подобного платежа комиссией, мне выдали чек и провели оплату тем же днем (о чем имеется СМС сообщение и выписка банка с печатью).
С 03.01. по 06.01 и 09.01. мне регулярно звонил Ваш автоинформатор и просил погасить задолженность, которая на минуточку уже погашена, дозвониться по обратному номеру 8800… я не мог, т. к. был в роуминге
Сегодня приходит выписка, в которой указано, что я должен еще и неустойка 700 руб. и повышенные проценты…
Платить их я из принципа не буду и подам на банк в суд и Роспотребнадзор как нарушающие права потребителя (выписка и СМС сохранились).
Доколе такое будет продолжаться?
Непроходимая лень операционистов, списывающих деньги клиента на 3-й рабочий день, отсутствие банкоматов в городе с населением в полмиллиона человек и call-центр, где оператора ждать по 10—15 минут, а потом еще и ждать его ответа по полчаса — это уже зашкаливает!!!
Понимаю, что тут будет скорее формальная отписка, типа мол «разобрались, наказали, прояснили», клиентов же много, и они все по версии КЕБ — тупые ******, но должен же быть где-то конец этому…
По возможности, направьте ответ на ящик shaaban@list.ru

постоянный адрес
sk1987 (Чебоксары) 11.01.2012 14:26
Ответ:

 

Добрый день, lutav!

 

Из вашего обращения невозможно Вас идентифицировать как Клиента Банка.

 

Для уточнения информации по Вашей Карте рекомендуем Вам связаться со специалистами Центра Клиентской Поддержки:

 

  • 8 800 700 76 76 (для регионов)
  • 8 (495) 980 76 76 (для Москвы)

 

В связи с большим количеством звонков время ожидания ответа оператора может быть увеличено.

 

Согласно Правилам выпуска и обслуживания кредитных карт, предоплаченных карт и расчетных карт с разрешенным овердрафтом пункт 11.2. Клиент погашает Задолженность, Минимальный платеж и/или Ежемесячный платеж до Даты платежа включительно, в соответствии с Выпиской, сформированной Банком.

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

Здравствуйте. В ТК «Мега — Белая Дача» жена оформила карту «Мегакард», при этом консультант банка убедил её оформить карту, дав ложную информацию об условиях договора (он утверждал, что до начала использования кредитных средств плата за обслуживание карты не взимается, что и было основным фактором для согласия клиента). В связи с этим два вопроса: 1) Каким образом можно расторгнуть договор с банком? 2) Каким образом можно написать жалобу на консультанта в частности и на политику банка в целом?

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Москва) 11.01.2012 14:13
Ответ:

 

Добрый день!

 

Годовое обслуживание по картам Megacard списывается согласно «Тарифам по выпуску и обслуживанию расчетных карт с разрешенным овердрафтом MEGACARD», в дату совершения первой операции по данной карте (ознакомиться с тарифами возможно на нашем официальном сайте, пройдя по данной ссылке: https://www.crediteurope.ru/files//MEGAstandar.pdf).

 

Сразу после выпуска карты и установки ПИН-кода, Вам предлагают воспользоваться услугой «Запрос Поощрение». В случае Вашего согласия, с счета карты списывается годовое обслуживание, и начисляются бонусный баллы.

 

Проведение операции «Запрос Поощрение» означает начало использования карты, что является основанием для списания комиссии за обслуживание карты.

 

В том случае, если Вы не осуществляли данный запрос, то списания комиссии не произошло.

 

Подробную информацию о карте MEGACARD вы можете узнать на сайте www.mymegacard.ru или обратившись в Центр Клиентской Поддержки нашего Банка по телефонам:

 

∙ 8 800 700 76 76 (для регионов)

∙ 8 (495) 980 76 76 (для Москвы)

 

Для закрытия счета по карте Вам необходимо обратиться в отделение нашего Банка и написать заявление в письменном виде на закрытие карты и карточного счета, при себе необходимо иметь паспорт. С информацией о ближайших отделениях и режиме работы Банка Вы подробно можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.crediteurope.ru, а также по телефонам Центра клиентской поддержки.

 

В том случае, если у Вас имеются какие-либо претензии по работе сотрудников нашего Банка или по работе Банка, то Вы можете их направлять с подробным описанием на e-mail отдела по работе с жалобами клиентов: customer_care@crediteurope.ru (в обращении необходимо указать Ваши ФИО и дату рождения). Либо вы может подать письменную претензию в любом отделение нашего Банка.

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

В Долгопрудном на Лихачевском проспекте в ТЦ «Конфитюр» стоит ваш банкомат. С тех пор как его проставили несколько месяцев назад он ни разу не выдал чек-квитанцию на внесение наличных. Скорее всего не заправлена лента или неисправен принтер. Не нарушает ли данное обстоятельство права ваших клиентов?

постоянный адрес
Mikla (Московская обл., г.Долгопрудный) 11.01.2012 11:54
Ответ:

 

Добрый день, lutav!

 

Банк контролирует работу принадлежащих ему технических устройств и принимает меры для своевременного устранения неполадок в случае их выявления.

 

Благодарим Вас за предоставленную информацию, мы учтем ее в дальнейшей работе Банка.

 

Для уточнения подробной информации о функционировании Банкоматов «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» рекомендуем Вам обратиться в Центр клиентской поддержки по телефонам:

 

  • 8 495 775 775 7 (для Москвы);
  • 8 800 700 77 57 (для регионов).

 

От лица ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» приносим Вам извинения за причиненные неудобства.

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

ваш график работы после нового года 2012.
спасибо

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Москва) 06.01.2012 16:13
Ответ:

 

Добрый день, Людмила Ивановна!

 

С графиком работы отделений в праздничные дни Вы можете ознакомиться на официальном сайте «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», пройдя по ссылке.

 

С информацией о ближайших отделениях и режиме работы Банка Вы можете подробно ознакомиться на нашем официальном сайте, пройдя по данной ссылке.

 

Либо обратившись в Центр Клиентской поддержки по телефонам:

 

∙ 8 (495) 775 775 7 (для Москвы)

∙ 8 (800) 700 775 7 (для регионов).

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

Добрый день! В январе 2011 года в вашем банке был оформлен автокредит и страхование ОСАГО. В течение года кредит выплачивали по графику. В декабре 2011 года автомобиль попал в ДТП по вине другого водителя (виновный водитель был в нетрезвом состоянии, без прав, авто не застраховано). Как нам быть?

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Екатеринбург) 06.01.2012 12:07
Ответ:

 

Добрый день!

 

В том случае, если тарифом по Вашему кредиту не был предусмотрен страховой полис Каско, то возмещение ущерба будет возложено на Вас. Если у Вас возникли сложности по своевременной выплате кредита, то рекомендуем обратиться в Управление мониторинга задолженности по телефонам:

 

• 8 (495) 981 38 06 (для Москвы);

• 8 (495) 981 38 07 (для Москвы);

• 8 (800) 700 23 40 (для регионов).

 

При возникновении дополнительных вопросов рекомендуем Вам обратиться в Центр клиентской поддержки по телефонам:

 

• 8 495 775 775 7 для Москвы

• 8 800 700 775 7 для регионов

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

Здравствуйте я ни как не могу зарегистрироваться на сайте вашего банка,помогите!!!!!!!у меня финансовая карта получала ее в икеи,мне нужны срочн выписки по карте,а для этого надо зарегистрироваться…

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Самара) 05.01.2012 17:04
Ответ:

 

Добрый день, Анжелика!

 

Ознакомиться с подробным руководством пользователя системы Интернет-Банк ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Вы можете, пройдя по данной ссылке: https://online.crediteurope.ru/FWFIB/manual_ru.html

 

При возникновении дополнительных вопросов рекомендуем Вам обратиться в Центр клиентской поддержки по телефонам:

 

∙ 8 495 775 775 7 для Москвы;

∙ 8 800 700 775 7 для регионов.

 

С уважением,

ЗАО «Кредит Европа Банк».

Луиза Шагинян
Вопрос:

Здравствуйте, я потерял карту и заблокировал ее. Где можно в С-Пб получить новую карта? и сколько времени это займет?
Заранее спасибо.

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Гатчина) 05.01.2012 16:53
Ответ:

 

Добрый день, Никита!

 

Если Ваша карта утрачена, настоятельно рекомендуем её заблокировать, в целях безопасности, обратившись в Центр клиентской поддержки по телефонам:

 

• 8 800 700 77 57 (для регионов)

• 8 (495) 775 77 57 (для Москвы)

 

Если у Вас нет возможности позвонить в Центр клиентской поддержки для блокировки карты Вам необходимо обратиться в отделение нашего Банка и написать заявление на блокировку карты в связи с кражей. С информацией о ближайших отделениях и режиме работы Банка Вы подробно можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.crediteurope.ru

 

Сроки перевыпуска Вы можете уточнить также в Центре Клиентской Поддержки.

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

можно ли взять кредит без 2 ндфл?

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Москва) 05.01.2012 13:45
Ответ:

 

Добрый день, Миша!

 

 В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что при оформлении «Кредита Наличными» возможно с предоставлением справки по Форме Банка, если сумма запрашиваемого кредита не превышает 300 000 рублей.

 

С подробными требованиями и документами для оформления КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИ, Вы можете ознакомиться на офоциальном сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, пройдя по ссылке http://www.crediteurope.ru/ru/privately/consumer_credit/documents/

 

 

Для подробной консультации рекомендуем Вам обращаться в Центр клиентской поддержки по телефонам:

 

• 8 495 775 775 7 для Москвы

• 8 800 700 775 7 для регионов

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Луиза Шагинян
Вопрос:

какой у вас режим работы с 1 по 10 января и каких отделений г. Москвы

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Владимир) 03.01.2012 13:36
Ответ:

 

С графиком работы отделений в праздничные дни Вы можете ознакомиться на официальном сайте «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», пройдя по ссылке http://www.crediteurope.ru/ru/bank/news/9_818.

 

Либо обратившись в Центр Клиентской поддержки по телефонам:

 

∙ 8 (495) 775 775 7 (для Москвы)

∙ 8 (800) 700 775 7 (для регионов).

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

Здравствуйте. Хотел спросить у Вас. я оставлял заявку на автокредит на одном из сайтов, сегодня мне позвонил менеджер из автосалона на Пражской и сказал что 4 банка одобрили мне заявку на получение кредита. назвал в том числе и Ваш банк. я хотел бы узнать насколько достоверна эта информация,и, если да, то можно этот вопрос решить в Туле, то есть получить автокредит по месту постоянной регистрации? спасибо с уважением Игорь

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Тула) 28.12.2011 16:18
Ответ:

 

Добрый день, Игорь!

 

Для решения Вашего вопроса рекомендуем Вам обратиться в центр клиентской поддержки по телефонам:

 

  • 8 495 775 775 7 для Москвы
  • 8 800 700 775 7 для регионов

 

С уважением,

ЗАО «Кредит Европа Банк».

 

Луиза Шагинян
Вопрос:

Добрый день!
Скоро новый год, а значит новогодние каникулы, а значит снова проблемы с оплатой по карте METRO со сроком платежа 10-го числа каждого месяца. В прошлом году отправил две платежки одну 31 декабря (в назначении платежа указал ЗА ЯНВАРЬ), и она, зараза, провелась день в день. Попала соответственно в декабрьскую выписку. 2—3 января срочно делаю платеж, но он уходит только 11, а приходит 12-го. Как ни крути — просрочка. В прошлом году проблему удалось решить переговорами с отделом задолженности. Объяснил, что нет никаких терминалов Элекснет в моем городе, и ехать к ближайшему приемному банкомату КЕБ за 100 км в 30 градусный мороз чтобы сделать то, что я обычно могу сделать не вставая с дивана, через один из трех имеющихся у меня интернет-банков, это против здравого смысла. Молодой человек выслушал, сказал чтобы я не переживал по этому поводу, никаких штрафов и пеней не будет, моя кредитная история тоже не пострадает. В настоящий момент нахожусь в Калининграде, решил, что без проблем заеду в отделение 10-го или на праздниках наведаюсь в Метро C&C и внесу деньги в банкомат КЕБ, но неудача. Хорошо что заранее позвонил, и узнал, что в отделении нет кассы, а в калининградском магазине Метро нет приемного банкомата. На 8—800 настаивают на Элекснете или (какая гадость!) Киви (у подруги жены там деньги уже терялись, да и в целом наслышаны, спасибо, такого добра не надо). В Калининграде 4 терминала Элекснет, но все в таких местах, что у меня есть сомнения, что там будет открыто в каникулы. Можно конечно в праздники искать, ездить, пробовать, заняться то больше нечем… А если придется уехать на праздники? Попробовал вариант со сменой даты выписки/платежа, что решило бы проблему, и девушка в калининградском офисе любезно согласилась даже принять заявление, если я раздобуду бланк. Но на 8—800 отказали. Дали номер отдела урегулирования задолженности, с тем, чтобы как в прошлом году договориться, чтобы платеж засчитали по дате платежного поручения, а не фактического зачисления средств, но девушка на линии была сурова и непреклонна. Выкатим вам штраф за просрочку и все! Обижаться не стал, судя по манере общаться у нее уже профессиональная деформация от постоянного общения с должниками. Но ведь я не такой… Теперь мой вопрос. Может ли банк избавить клиента от ежегодной новогодней головной боли с платежом? Вариант закрыть договор и разрезать карту не предлагать)) Почему клиента БАНКА ежегодно лишают возможности исполнить обязательства перед БАНКОМ самым естественным способом — БАНКОВСКИМ переводом? Может большой банк перед праздником порадовать маленького но аккуратного заемщика, сделав один шаг навстречу? С наступающим Новым Годом, и веселого Рождества! Спасибо за внимание.

постоянный адрес
sheril (Калининград) 28.12.2011 12:28
Ответ:

 

Добрый день!

 

Сообщаем Вам, что переноса даты платежа по Картам МЕТРО не планируется. Рекомендуем Вам внести очередной платёж в период с 1 по 10 января через терминалы оплаты, либо осуществить межбанковский перевод. В том случае, если денежные средства поступят до 11/01/2012 включительно, то начисления штрафных санкций не будет.

Благодарим Вас за то, что пользуетесь услугами нашего Банка!

Луиза Шагинян
Вопрос:

здраствуйте, а какая может быть причина того что в один прекрасны момент примерно недели три назад перестали приходить смс оповещения о поступлении денежных средств и соответственно о снятии этих денежных средств, так же не могу зайти в интернет банк, не приходит смска с кодом подтверждения

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Москва) 28.12.2011 09:56
Ответ:

 

Добрый день, Кирилл Викторович!

 

Для решения Вашего вопроса относительно работы смс-сервиса рекомендуем Вам обратиться в центр клиентской поддержки по телефонам:

 

• 8 495 775 775 7 для Москвы

• 8 800 700 775 7 для регионов

 

 

С уважением,

ЗАО «Кредит Европа Банк».

Луиза Шагинян
Вопрос:

Почему же тогда в г. Перми, при оплате через кассу с меня берут %? Выплчиваю кредит взятый в Вашем же банке, в Вашу же кассу

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Пермь) 27.12.2011 13:10
Ответ:

 

Добрый день, Наталья!

 

В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что с 10.11.2011 комиссия за погашение кредита в отделениях Банка увеличилась с 30 руб. до 50 руб.

 

Согласно УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Пункт 2.9. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить в настоящие Условия и Тарифы изменения или дополнения, вызванные изменением законодательства, технологической необходимостью или банковской практикой.

В случае изменения Банком Условий и/или Тарифов Банк уведомляет об этом Клиента путем размещения печатных экземпляров новых редакций названных документов в Отделениях и на Интернет — сайте Банка www.crediteurope.ru не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения таких изменений. Если по истечении 30 дней со дня размещения таких документов в указанном порядке Клиент не представит в Банк свои письменные возражения, изменения считаются принятыми и Договор действует на измененных условиях. В случае несогласия с изменением Тарифов и/или Условий, Клиент вправе досрочно расторгнуть Договор, при этом Клиент должен исполнить обязательства по Договору, существующие на день такого досрочного расторжения, и вернуть Карту в Банк, в случае, если Карта была выпущена к Счету Клиента

 

С новыми тарифами Вы можете ознакомиться, пройдя по данной ссылке: http://www.crediteurope.ru/ru/privately/holdings/tariffs_deposits/tarrifs_otkr_obslujiv_hide/tarif_new_hide

 

Информируем Вас, что в нашем Банке существует возможность погашения кредита БЕЗ комиссии — через неименную моментальную дебетовую карту CASH CARD. С ее помощью можно погашать кредит в банкоматах с функцией приема наличных (cash-in), а также в Интернет-банке БЕСПЛАТНО.

Оформление карты бесплатное. Для оформления карты нужен только паспорт. Одновременно в отделении можно сразу подключить услугу Интернет-банк.

 

С уважением,

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Луиза Шагинян
Вопрос:

Здравствуйте. На телефонный номер звонят и приходят смс сообщения о наличии задолженности по кредиту. Но ни какие кредиты не брались вообще ни где и ни когда.Как узнать откуда это появилось и когда? в нашем городе такого банка нет.

постоянный адрес
(ekaterina.litvinova) ekaterina litvinova (Златоуст) 27.12.2011 11:48
Ответ:

 Добрый день, Елена!

 Для решения Вашего вопроса рекомендуем Вам обратиться в центр клиентской поддержки по телефонам:

 • 8 495 775 775 7 для Москвы

• 8 800 700 775 7 для регионов

 

С уважением,

ЗАО «Кредит Европа Банк».

Луиза Шагинян

Горячая линия с 04.02.2011 просмотрена 597 300 раз