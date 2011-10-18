В последние годы покупка жилья стала для россиян более доступной — благодаря широкому распространению кредитов. Их предпочитает больше половины потребителей, присматривающих себе недвижимость, поэтому в финансовых организациях довольно высокий спрос на заемные линии. Однако как для банков, так и для покупателей, приобретение квартиры в долг связано с большими рисками. Поскольку такие услуги оформляют на длительный срок, никто не сможет предугадать, что произойдет за это время. Именно по этой причине сегодня страхование ипотеки в Белореченске — обязательная на законодательном уровне процедура.

Главные аспекты

Такая защита предусмотрена для чрезвычайных ситуаций — авария, затопления, стихийные бедствия, пожары и др. Однако существует два типа обязательного полиса. Стандартный покрывает лишь заемную часть — то есть, компенсацию получит только банк. Но клиент вправе оформить договор на полную стоимость недвижимости, обеспечив, таким образом, выплату и своей части средств, к которым относится первоначальный взнос и ежемесячные платежи. Подобный контракт обойдется дороже, но при наступлении указанного случая, ваши интересы также будут защищены.

Помимо этого, существуют и другие виды страхования — например, жизни и здоровья. Если заемщик временно или на постоянной основе потеряет дееспособность, его долг банку вернет компания. Также она погасит задолженность в случае смерти владельца, а недвижимость перейдет во владение законных наследников. Однако подписывать такой контракт целесообразно, если вы планируете взять кредит на большой срок — иначе такой вариант окажется лишь ненужной затратой.

Кроме типа страхования, стоимость продукта зависит и от других аспектов:

недвижимость (год постройки здания, текущий ремонт и т. д.);

пол, возраст и место работы заявителя;

состояние его здоровья и увлечения.

Также в цену стоит включить дополнительные опции, которые организации нередко предлагают оформить. Саму компанию вам предстоит выбрать из списка аккредитованных банком, а затем изучить ее условия и сравнить стоимость разных вариантов. При этом обратите внимание на различные платежи и комиссии — иногда они обходятся довольно дорого. В случае вопросов свяжитесь с менеджером по телефону или посетите офис для консультации. Сотрудник не только расскажет вам обо всех нюансах и объяснит непонятные термины, но и сделает расчеты нескольких полисов — так вы легче определитесь с решением.

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