По статистике, больше половины россиян активно используют заемные средства для удовлетворения личных потребностей. При этом значительная часть приходится на приобретение недвижимости. Сегодня кредитную линию на покупку жилья может получить практически любой гражданин РФ, имеющий постоянный доход и положительную историю. Однако, для прохождения процедуры заявления нужно соблюдать одно важное условие — заключить договор страхования ипотеки в Домодедове.

Важные моменты

Поскольку заемную линию предоставляют клиенту на длительный срок, банк просто старается защитить свои интересы. По этой причине данный вид полис покрывает лишь кредитную долю. В случае наступления прописанного в договоре страхового случая, компенсация за первоначальный взнос клиента и оплаченную сумму не предусмотрена. Поэтому грамотным решением будет оформить контракт на полную стоимость недвижимости — так вы убережете себя от потенциальных убытков и рисков.

В полис входят следующие чрезвычайные ситуации:

стихийные бедствия;

аварии, затопление;

незаконные действия иных лиц.

Если же вы выберете комплексный продукт, то сможете обезопасить себя и от других бед. Например, при заключении полиса на здоровье и жизнь, компания выплатит долг банку в случае потери трудоспособности или смерти. Также на рынке предлагают услугу для защиты от неправомерных действий третьей стороны.

Определившись, переходите к выбору компании. Сначала вам предстоит изучить список аккредитованных субъектов, после чего вы сможете рассмотреть предложенные ими условия. Стоимость полиса зависит от нескольких факторов — год постройки здания, текущее состояние жилья, пол, возраст и место работы заемщика, а также его здоровье (к примеру, есть ли у него группа инвалидности).

Нелишним будет посетить офис организации и побеседовать с менеджером. Во время консультации не стесняйтесь спрашивать — сотрудник ответит на все вопросы и предоставит вам точный список необходимых для заявления документов. Также он рассчитает итоговую цену на различные варианты — так вы легче и быстрее примете окончательное решение.

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