Цель займа любая

Сумма займа от 3 000 до 45 000 рублей при первом обращении - до 25 000 руб.

Ставка от 0,73 до 2,24% в день

Срок от 3 до 168 дней при первом обращении - до 30 дней

Обеспечение не требуется