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ГринМани, микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка от 0,73% в день
  • сумма от 3 000 до 45 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта
онлайн-заявка
680 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 3 000 до 45 000 рублей

при первом обращении - до 25 000 руб.
Ставка
  • от 0,73 до 2,24% в день
Срок
  • от 3 до 168 дней

при первом обращении - до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:36

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 18 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • ИНН

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

в течение 15 минут
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • в отделениях любого банка
  • онлайн платеж картой

через личный кабинет на сайте организации, терминалы QIWI
онлайн-заявка

Виды продуктов

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Онлайн

Без отказа

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