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Бонусные кредитные карты в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Банк: Азиатско-Тихоокеанский Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
29% до 300 000 до 92 0 1%
130 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Благодарность сотруднику банка
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику Совкомбанка Тарасенко Евгении.Оформил я карту Халва и воспользовался первый раз по необходимости,второпях не разобравшись с условиями... Весь отзыв
Мой любимый Хоум Кредит Банк
Оценка: 5 Проверяется
Моя история любви к Хоуму началась примерно с 2011 года, когда мы с мужем взяли в кредит пластиковые окна в квартиру. Было это в Ростове-на-Дону. Офис находился тогда на улице... Весь отзыв
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Бонусные кредитные карты в Азиатско-Тихоокеанском Банке в городах:

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Сегодня вы можете оформить интересный продукт — бонусную кредитную карту в Азиатско-Тихоокеанском Банке. Такой финансовый инструмент удобен при совершении покупок в обычных и интернет-магазинах, оплате счетов в кафе, кино, развлекательных заведениях, салонах красоты. При этом начисляется кешбэк: часть израсходованных средств возвращается на счёт.

Чтобы получить данный вид «пластика», нужно соответствовать определенным критериям:

  • дееспособность;
  • совершеннолетие;
  • наличие гражданства и стабильного дохода.

    • Заявку подают дистанционно через интернет или непосредственно в отделении учреждения. Процедура одобрения занимает совсем немного времени. При вынесении положительного решения выпускают кредитку и предоставляют ее клиенту. Условия пользования банковским продуктом прописывают в договоре.

    За ненадлежащее исполнение обязанностей по своевременному пополнению «карточного» счета предусмотрены штрафные санкции, значительно увеличивающие стоимость кредита. Вносить обязательные платежи лучше до окончания грейс-периода: тогда проценты не будут начисляться.

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