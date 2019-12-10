|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
Mastercard World
|от 18%
|до 20 000
|до 123
|0 - 10
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Получить кредитные карты онлайн в Московском Кредитном Банке — простое и быстрое решение для тех, кто хочет сэкономить время. Кредитка — удобный финансовый инструмент, позволяющий воспользоваться заемными средствами в тот момент, когда они действительно нужны. Выберите подходящую программу, чтобы заказать ее через интернет и получить в самые короткие сроки.
Условия кредитования
Чтобы получить карточку, оформите заявку онлайн: для этого перейдите на официальный ресурс и заполните банковскую форму. Предварительно убедитесь, что вы соответствуете установленным требованиям к возрасту, величине дохода и другим показателям. Минимальная ежемесячная сумма платежа не должна превышать четверти дохода, иначе рассчитываться с долгом будет проблематично. При выборе обращайте внимание на следующие условия:
•Продолжительность льготного периода. В течение этого срока заемщик вправе делать покупки с помощью карточки без начисления процентов — нужно только вовремя вернуть взятую сумму.
•Наличие овердрафта. Некоторые программы позволяют не только пользоваться банковскими деньгами, но и хранить на счете собственные средства с начислением процентов.
•Процентная ставка и порядок выплаты взносов. Процент зависит от категории клиента и особенностей программы.
•Стоимость годового обслуживания. По некоторым программам кредитки предоставляются бесплатно.
Как подать заявку?
Онлайн-сервис Banki.ru предлагает выбрать подходящий вариант кредитования: ознакомьтесь с выгодными предложениями. Сравните условия предоставления карточки, после этого перейдите по ссылке на страницу. Предлагается несколько способов получения: это личное вручение в офисе, курьерская доставка или отправка по адресу по почте. Сравните предложения и отправьте заявку.