на выбор залог

недвижимого имущества, обязательно

движимого имущества, обязательно

на выбор поручительство и гарантии

залогу физических лиц, как альтернатива

супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка

залогу юридических лиц, как альтернатива

залогу ИП, как альтернатива

при сумме кредита от 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – допускается наличие обеспечения только в виде поручительства физических(ого) лиц(а); при сумме кредита от 500 001 руб. до 3 000 000 – обязательное обеспечение не менее 50% от суммы кредита залогом имущества