Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,00 %

5 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 14,00 %

5 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2,5-3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры в т.ч. военным пенсионерам Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: без ограничения минимального уровня дохода подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию за последние 3 месяца

другие документы выписка банка о поступлении пенсии на счет Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

документы, подтверждающие кредитную историю

пенсионное удостоверение копия и оригинал

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета Прочие требования к заемщику регулярное получение дохода: в течение текущего или предыдущего месяца Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 6 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

без обеспечения;

нет требований по минимальному доходу;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная ставка при отказе от страхования;

срок рассмотрения заявки - до 6-ти дней Особые ограничения кредит для пенсионеров, в т.ч. военных

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.