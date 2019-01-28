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КУБ-пенсионный

Кредит Урал Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,00 %
  • 5 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 14,00 %
  • 5 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2,5-3 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
в т.ч. военным пенсионерам
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: без ограничения минимального уровня дохода
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    за последние 3 месяца
  • другие документы
    выписка банка о поступлении пенсии на счет
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • пенсионное удостоверение
    копия и оригинал
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • регулярное получение дохода: в течение текущего или предыдущего месяца
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 6 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • без обеспечения;
  • нет требований по минимальному доходу;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования;
  • срок рассмотрения заявки - до 6-ти дней
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров, в т.ч. военных
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 28.01.2019 16:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «КУБ-пенсионный» в 1 городе России
393
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
ОГРН
1027400000638
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба

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