КУБ-пенсионный
Кредит Урал Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 6 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- 5 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 14,00 %
- 5 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 2,5-3 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
в т.ч. военным пенсионерам
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: без ограничения минимального уровня доходаподтверждение основного дохода
на выбор
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
за последние 3 месяца
-
другие документы
выписка банка о поступлении пенсии на счет
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы, подтверждающие кредитную историю
-
пенсионное удостоверение
копия и оригинал
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- регулярное получение дохода: в течение текущего или предыдущего месяца
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 6 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- без обеспечения;
- нет требований по минимальному доходу;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования;
- срок рассмотрения заявки - до 6-ти дней
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров, в т.ч. военных
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 28.01.2019 16:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «КУБ-пенсионный» в 1 городе России
393
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- ОГРН
- 1027400000638
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
-
(3519) 24-89-33 — справочная служба