Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,90 %

60 000 ... 1 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 4 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

военнослужащие

работники правоохранительных органов Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: не менее 30 000 рублей — при получении кредита в Москве; не менее 20 000 рублей — при получении кредита в других региональных филиалах подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка в свободной форме

другие документы сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие предоставляют справку из финансового отдела Документы трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета второй документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации транспортного средства, военный билет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочий) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

рассмотрение заявки - 1 рабочий день Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Оставить заявку Дата актуализации: 19.02.2019 17:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.