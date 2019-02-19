Наличными
ЮниКредит Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,90 %
- 60 000 ... 1 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: не менее 30 000 рублей — при получении кредита в Москве; не менее 20 000 рублей — при получении кредита в других региональных филиалахподтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка в свободной форме
-
другие документы
сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие предоставляют справку из финансового отдела
Документы
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации транспортного средства, военный билет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки - 1 рабочий день
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 34 городах России
17 877
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва