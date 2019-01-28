Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 13,80 %

50 000 ... 2 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 14,30 %

50 000 ... 2 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

работники правоохранительных органов

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 9 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 10 000 руб.; для пенсионеров без ограничения подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы документы, подтверждающие кредитную историю

пенсионное удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовой договор

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета справка предыдущего кредитора с указанием информации о кредите

кредитный договор, график погашения рефинансируемого кредита

полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику макс. возраст до 75 лет для пенсионеров Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 6 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности по кредиту Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможно кредитование бюджетников, пенсионеров и работников правоохранительных органов Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения кредит на рефинансирование;

для пенсионеров макс. возраст до 75 лет на дату погашения

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 28.01.2019 16:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.