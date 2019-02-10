до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,25 %

500 000 ... 15 000 000 ₽

3 года ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное + 4 п.п. к базовой ставке - 0,25 п. п. в случае присоединения заемщика к договору коллективного ипотечного страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: непрерывный фактический и юридический срок ведения предпринимательской деятельности - от 12 мес. Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка в свободной форме Документы другие документы

документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков от 0 до 4 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,06% от суммы просроченной задолженности в день Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

возможно предоставление ИП Минусы повышенная ставка при отказе личного и/или титульного страхования;

повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка или справкой в свободной форме Особые ограничения повышенная ставка для ИП;

повышенная ставка при отклонении от стандартных условий;

льготная ставка в случае присоединения заемщика к договору коллективного ипотечного страхования Оставить заявку Дата актуализации: 10.02.2019 13:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.