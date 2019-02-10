Под залог недвижимости
Абсолют Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,25%
Сумма
до 15 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 14,25 %
- 500 000 ... 15 000 000 ₽
- 3 года ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное
+ 4 п.п. к базовой ставке
- 0,25 п. п. в случае присоединения заемщика к договору коллективного ипотечного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
непрерывный фактический и юридический срок ведения предпринимательской деятельности - от 12 мес.
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка в свободной форме
Документы
- другие документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 0 до 4 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06% от суммы просроченной задолженности в день
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- возможно предоставление ИП
Минусы
- повышенная ставка при отказе личного и/или титульного страхования;
- повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка или справкой в свободной форме
Особые ограничения
- повышенная ставка для ИП;
- повышенная ставка при отклонении от стандартных условий;
- льготная ставка в случае присоединения заемщика к договору коллективного ипотечного страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 38 городах России
6 541
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
- 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- ОГРН
- 1027700024560
- Сайт
- www.absolutbank.ru
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