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Под залог недвижимости

Абсолют Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,25%
Сумма
до 15 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 14,25 %
  • 500 000 ... 15 000 000 ₽
  • 3 года ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное
    + 4 п.п. к базовой ставке
- 0,25 п. п. в случае присоединения заемщика к договору коллективного ипотечного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
непрерывный фактический и юридический срок ведения предпринимательской деятельности - от 12 мес.
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка в свободной форме
Документы
  • другие документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 0 до 4 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06% от суммы просроченной задолженности в день
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • возможно предоставление ИП
Минусы
  • повышенная ставка при отказе личного и/или титульного страхования;
  • повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка или справкой в свободной форме
Особые ограничения
  • повышенная ставка для ИП;
  • повышенная ставка при отклонении от стандартных условий;
  • льготная ставка в случае присоединения заемщика к договору коллективного ипотечного страхования
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Дата актуализации: 10.02.2019 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 38 городах России
6 541
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
ОГРН
1027700024560
Сайт
www.absolutbank.ru
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

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