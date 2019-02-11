Возможно подключение опции "Гарантия минимальной ставки", в рамках которой после полного погашения кредита без случаев возникновения просрочек и досрочного погашения, ставка пересчитывается по сниженному значению, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по "гарантированной ставке", возвращается клиенту. Возможные ставки: 11,9% годовых при уплате комиссии 6,9% от первоначальной суммы кредита; 14,9% годовых при уплате комиссии 3,9% от первоначальной суммы кредита. Подключение услуги возможно в момент оформления договора с плановым сроком кредита не менее 12 месяцев с программой личного страхования и при предоставлении документа, подтверждающего доход: для работающих клиентов – справка 2-НДФЛ; для пенсионеров – справка из ПФР; для индивидуальных предпринимателей - Справка 3-НДФЛ/Декларация по УСН/Выписка по расчетному счету.