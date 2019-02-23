Доступный
Генбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,50 %
- 300 000 ... 1 500 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 19,00 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
привлечение созаемщика или поручителя осуществляется по желанию клиента или по требованию банка
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- адвокаты / нотариусы
- прочие
категории лиц, не подходящих под категорию заемщика: адвокаты, моряки, сотрудники предприятий, не имеющих юридического лица на территории РФ
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для нотариусов минимальный срок ведения деятельности - 12 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
другие документы
выписка по зарплатной карте за последние 6 месяцев
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
-
другие документы
подтверждающие доход от сдачи в аренду недвижимого/движимого имущества
Документы
- другие документы
- трудовой договор
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- документы для нотариусов; моряков
- полный перечень документов указан на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- без личного страхования;
- льготные условия для сотрудников бюджетной сферы;
- предоставляется нотариусам
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- срок действия документов, подтверждающих доход - не более 30 дней с даты выдачи (заверения);
- если стаж на последнем месте работы составляет менее 6 месяцев, предоставляется документ подтверждающий доход за фактически отработанное время
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 21:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Доступный» в 31 городе России
3 485
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- ОГРН
- 1137711000074
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Симферополь
- Телефоны
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8 800 333-55-45 — единая справочная служба