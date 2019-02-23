до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

300 000 ... 1 500 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 19,00 %

30 000 ... 300 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию заёмщика привлечение созаемщика или поручителя осуществляется по желанию клиента или по требованию банка Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

адвокаты / нотариусы

прочие категории лиц, не подходящих под категорию заемщика: адвокаты, моряки, сотрудники предприятий, не имеющих юридического лица на территории РФ Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для нотариусов минимальный срок ведения деятельности - 12 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

другие документы выписка по зарплатной карте за последние 6 месяцев подтверждение дополнительного дохода на выбор другие документы подтверждающие доход от сдачи в аренду недвижимого/движимого имущества Документы другие документы

трудовой договор

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета документы для нотариусов; моряков

полный перечень документов указан на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

без личного страхования;

льготные условия для сотрудников бюджетной сферы;

предоставляется нотариусам Минусы высокая ставка Особые ограничения срок действия документов, подтверждающих доход - не более 30 дней с даты выдачи (заверения);

если стаж на последнем месте работы составляет менее 6 месяцев, предоставляется документ подтверждающий доход за фактически отработанное время

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 23.02.2019 21:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.