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Без справок

Уральский Банк Реконструкции и Развития, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,50%
Сумма
до 200 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - не задано
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,50 %
  • 50 000 ... 200 000 ₽
  • 3 года ... 7 лет
Максимальная
  • 20,00 %
  • 50 000 ... 200 000 ₽
  • 3 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП и владельцев бизнеса: опыт предпринимательской деятельности не менее 12 мес.
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 11 100 рублей
  • подтверждение основного дохода не требуется
для снижения процентной ставки физ.лицам необходимо представить справку по форме банка или 2-НДФЛ, ИП - налоговая декларация о доходах
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний и/или рабочий телефон
  • отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам более 30 дней
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
0 дней
в день обращения
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность понижения процентной ставки при своевременной оплате ежемесячных платежей;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • кредит без обеспечения;
  • отсутствие требований к страхованию;
  • возможность получить кредит без подтверждения дохода;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки;
  • возраст заемщика на дату погашения кредита - до 75 лет;
  • предоставляется ИП
Минусы
  • широкий диапазон ставок (невозможно оценить преимущество продукта);
  • небольшая сумма кредита
Особые ограничения
  • для снижения процентной ставки необходимо представить справки о доходе
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Без справок» в 140 городах России
4 165
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 32
Банкоматы 181
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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