Курсы валют Кетовского Коммерческого Банка в Курганеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Кетовский Коммерческий Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,45
|67,20
|15.02.2019 20:47
|EUR
|1
|Евро
|75,15
|75,99
|15.02.2019 20:44
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
- Адрес
- г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 124а
- ОГРН
- 1024500000392
- Отделения и банкоматы
-
в городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 65-45-45
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- Кратко
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
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