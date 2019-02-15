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Курсы валют Кетовского Коммерческого Банка в Кургане

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Кетовский Коммерческий Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,45 67,20 15.02.2019 20:47
EUR 		1 Евро 75,15 75,99 15.02.2019 20:44
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
Адрес
г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 124а
ОГРН
1024500000392
Отделения и банкоматы
в городе Курган
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(3522) 65-45-45

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