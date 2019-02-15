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Курсы валют в Кургане

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кургане. Лучшие курсы валют в банках Кургана на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кургана
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,50
Россельхозбанк
66,90
Россельхозбанк
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
Кетовский Коммерческий Банк
75,54
Россельхозбанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Россельхозбанк 66,50 66,90 74,98 75,54 15.02.2019 15:20
Кетовский Коммерческий Банк 66,45 67,20 75,15 75,99 15.02.2019 15:20
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 15:26
Пойдем! 66,20 68,00 74,70 75,85 15.02.2019 15:24
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 74,80 75,80 15.02.2019 15:21
Банк Уралсиб 65,76 67,85 74,32 76,38 15.02.2019 15:25
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 15:25
Алеф-Банк 65,10 68,30 73,70 76,80 15.02.2019 15:20
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 15:24

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