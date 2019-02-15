Курсы валют в Курганеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кургане. Лучшие курсы валют в банках Кургана на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кургана
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,50
Россельхозбанк
|
66,90
Россельхозбанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Кетовский Коммерческий Банк
|
75,54
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|66,50
|66,90
|74,98
|75,54
|15.02.2019 15:20
|Кетовский Коммерческий Банк
|66,45
|67,20
|75,15
|75,99
|15.02.2019 15:20
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 15:26
|Пойдем!
|66,20
|68,00
|74,70
|75,85
|15.02.2019 15:24
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|74,80
|75,80
|15.02.2019 15:21
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,85
|74,32
|76,38
|15.02.2019 15:25
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|74,21
|76,22
|15.02.2019 15:25
|Алеф-Банк
|65,10
|68,30
|73,70
|76,80
|15.02.2019 15:20
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 15:24
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