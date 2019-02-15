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Курс канадского доллара в Сыктывкаре

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Сыктывкаре на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Сыктывкара.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Сыктывкара
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 11:54

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