Курс канадского доллара в Владимиреизменить город
Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Владимире на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Владимира.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Владимира
|покупка
|продажа
|CAD
|
50,22
рублей за канадский доллар
|
48,30
Московский Кредитный Банк
|
54,30
Московский Кредитный Банк
|Банк
|CAD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|48,30
|54,30
|15.02.2019 14:23
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