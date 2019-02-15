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Курс швейцарского франка в Петрозаводске

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Петрозаводске на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Петрозаводска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петрозаводска
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,60
Московский Кредитный Банк
70,60
Московский Кредитный Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 64,60 70,60 15.02.2019 11:16

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