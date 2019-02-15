Курсы валют в Магаданеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Магадане. Лучшие курсы валют в банках Магадана на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Магадана
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,45
БайкалИнвестБанк
|
66,95
БайкалИнвестБанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,00
БайкалИнвестБанк
|
75,55
БайкалИнвестБанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|БайкалИнвестБанк
|66,45
|66,95
|75,00
|75,55
|15.02.2019 13:21
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|74,89
|75,65
|15.02.2019 13:20
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 13:24
|Россельхозбанк
|65,45
|68,25
|73,65
|77,15
|15.02.2019 13:23
|Банк «Возрождение»
|64,95
|67,85
|74,05
|76,95
|15.02.2019 13:21
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