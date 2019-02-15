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Курсы валют в Магадане

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Магадане. Лучшие курсы валют в банках Магадана на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Магадана
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,45
БайкалИнвестБанк
66,95
БайкалИнвестБанк
EUR
75,05
рублей за евро
75,00
БайкалИнвестБанк
75,55
БайкалИнвестБанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
БайкалИнвестБанк 66,45 66,95 75,00 75,55 15.02.2019 13:21
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 74,89 75,65 15.02.2019 13:20
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 13:24
Россельхозбанк 65,45 68,25 73,65 77,15 15.02.2019 13:23
Банк «Возрождение» 64,95 67,85 74,05 76,95 15.02.2019 13:21

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