Курсы валют в Якутскеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Якутске. Лучшие курсы валют в банках Якутска на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Якутска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,52
Солид Банк
|
66,95
Солид Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,05
Солид Банк
|
75,60
Восточный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Солид Банк
|66,52
|66,95
|75,05
|76,00
|15.02.2019 12:53
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|74,89
|75,65
|15.02.2019 12:53
|Восточный Банк
|66,40
|67,00
|74,95
|75,60
|15.02.2019 12:56
|Россельхозбанк
|66,35
|67,05
|74,85
|75,65
|15.02.2019 12:53
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 12:53
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 12:56
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