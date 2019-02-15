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Курсы валют в Якутске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Якутске. Лучшие курсы валют в банках Якутска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Якутска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,52
Солид Банк
66,95
Солид Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,05
Солид Банк
75,60
Восточный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Солид Банк 66,52 66,95 75,05 76,00 15.02.2019 12:53
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 74,89 75,65 15.02.2019 12:53
Восточный Банк 66,40 67,00 74,95 75,60 15.02.2019 12:56
Россельхозбанк 66,35 67,05 74,85 75,65 15.02.2019 12:53
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 12:53
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 12:56

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