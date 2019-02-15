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Курс таджикского сомони в Симферополе

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Выгодный курс покупки/продажи таджикского сомони в Симферополе на сегодня. Найдите лучший курс обмена таджикского сомони в банках Симферополя.

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TJS
70,57
рублей за 10 таджикских сомони
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