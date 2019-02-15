Курс доллара США в Кемеровоизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Кемерово на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Кемерово.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кемерово
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
БКС Банк
|
66,89
БКС Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БКС Банк
|66,55
|66,89
|15.02.2019 15:09
|Восточный Банк
|66,45
|66,95
|15.02.2019 15:06
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|15.02.2019 13:36
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 15:12
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,00
|15.02.2019 15:08
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|15.02.2019 15:12
|Россельхозбанк
|65,80
|68,40
|15.02.2019 15:13
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,78
|15.02.2019 15:11
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|15.02.2019 15:07
|Абсолют Банк
|65,00
|66,50
|12.02.2019 12:12
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 15:07
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