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Курс доллара США в Кемерово

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Кемерово на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Кемерово.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кемерово
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
БКС Банк
66,89
БКС Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
БКС Банк 66,55 66,89 15.02.2019 15:09
Восточный Банк 66,45 66,95 15.02.2019 15:06
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 15.02.2019 13:36
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 15:12
Росгосстрах Банк 66,10 67,00 15.02.2019 15:08
Московский Областной Банк 65,80 68,00 15.02.2019 15:12
Россельхозбанк 65,80 68,40 15.02.2019 15:13
Банк Уралсиб 65,76 67,78 15.02.2019 15:11
Промсвязьбанк 65,23 68,23 15.02.2019 15:07
Абсолют Банк 65,00 66,50 12.02.2019 12:12
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 15:07

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