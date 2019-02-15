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Курс доллара США в Санкт-Петербурге

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Санкт-Петербурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Санкт-Петербурга
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,57
Санкт-Петербургский филиал АО КБ «ИС Банк"
Индустриальный Сберегательный Банк
66,79
Заубер Банк - ОКВКУ №2 «Лиговский, 57»
Заубер Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
Покупка
Продажа
Время обновления
Санкт-Петербургский филиал АО КБ «ИС Банк"
66,57
67,10
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15.02.2019 11:38 
Чувашкредитпромбанк - ККО г. Санкт-Петербург
66,57
66,90
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15.02.2019 10:37 
НС Банк -Операционный офис "Петербургский"
66,52
67,08
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15.02.2019 11:38 
Фора-Банк - Филиал в г. Санкт-Петербурге
еще 1 обменный пункт
66,45
66,95
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15.02.2019 11:37 
Фора-Банк - Дополнительный офис «Олимпик Плаза» Филиала в г.Санкт-Петербург
66,45
66,95
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Ленинский проспект”
еще 27 обменных пунктов
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Гражданский проспект-Проспект Просвещения”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Пионерская”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - "Приморский"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОО Кингисеппский
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - Операционная касса "Озерки"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Комендантский проспект”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ“Комендантский проспект”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - Допофис "Центральный"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ "Старая деревня"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - Допофис "Ленинский"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ“Ленинский проспект”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Рыбацкое”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Проспект Большевиков”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ "ул. Ольги Берггольц, д.11"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ "ул. Дыбенко, д.25"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Чернышевская”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОО Сосновоборский
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - Допофис "Московский"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Гражданский”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ“Ладожская”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - Допофис "Невский"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Озерки”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Озерки”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ "Площадь Ленина"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Проспект Просвещения”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ “Проспект Просвещения”
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
Таврический - ОКВКУ "Дыбенко"
66,40
67,00
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15.02.2019 11:37 
ОО "РЦ «Санкт-Петербург»" Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
66,40
67,20
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15.02.2019 11:37 
Офис "Лиговский"
66,37
66,87
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15.02.2019 10:47 
Дополнительный офис "Приморский"
66,37
67,87
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15.02.2019 10:47 
Заубер Банк - ОКВКУ №3 «Испытателей»
еще 6 обменных пунктов
66,31
66,79
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15.02.2019 11:37 
Заубер Банк - Центральный офис
66,31
66,79
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15.02.2019 11:37 
Заубер Банк - ОКВКУ №4 «Международная»
66,31
66,79
Показать телефон
15.02.2019 11:37 
Заубер Банк - ОКВКУ №2 «Лиговский, 57»
66,31
66,79
Показать телефон
15.02.2019 11:37 
Заубер Банк - ОКВКУ №7 «Парк Победы»
66,31
66,79
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15.02.2019 11:37 
Заубер Банк - ОКВКУ №1 «Комендантский»
66,31
66,79
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15.02.2019 11:37 
Заубер Банк - Дополнительный офис №1
66,31
66,79
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15.02.2019 11:37 
Ак Барс - ДО "Академический"
еще 4 обменных пункта
66,18
67,07
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15.02.2019 11:37 
Ак Барс - ДО "Литейный"
66,18
67,07
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15.02.2019 11:37 
Ак Барс - Северо-Западный филиал
66,18
67,07
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15.02.2019 11:37 
Ак Барс - ДО "Московский"
66,18
67,07
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15.02.2019 11:37 
Ак Барс - ДО "Петроградский"
66,18
67,07
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15.02.2019 11:37 
Плюс Банк - Кредитно-кассовый офис "Новочеркасский"
еще 2 обменных пункта
66,10
66,90
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15.02.2019 08:55 
Плюс Банк - Кредитно-кассовый офис "Проспект Славы"
66,10
66,90
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15.02.2019 08:56 
Плюс-Банк - Кредитно-кассовый офис "Московские ворота"
66,10
66,90
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15.02.2019 08:55 
Агророс - ОО «Лиговский»
66,06
66,88
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15.02.2019 11:37 
ДО "Невский" Ф-ла Северо-Западный ПАО Банк "ФК Открытие"
65,74
67,55
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15.02.2019 11:38 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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