Курс доллара США в Санкт-Петербургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Санкт-Петербурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Санкт-Петербурга
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,57
Санкт-Петербургский филиал АО КБ «ИС Банк"
Индустриальный Сберегательный Банк
|
66,79
Заубер Банк - ОКВКУ №2 «Лиговский, 57»
Заубер Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
Покупка
Продажа
Время обновления
66,57
67,10
66,57
66,90
Показать телефон
15.02.2019 10:37
66,52
67,08
Фора-Банк - Филиал в г. Санкт-Петербурге
еще 1 обменный пункт свернуть
66,45
66,95
66,45
66,95
Таврический - ОКВКУ “Ленинский проспект”
еще 27 обменных пунктов свернуть
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,00
66,40
67,20
66,37
66,87
Показать телефон
15.02.2019 10:47
66,37
67,87
Показать телефон
15.02.2019 10:47
Заубер Банк - ОКВКУ №3 «Испытателей»
еще 6 обменных пунктов свернуть
66,31
66,79
66,31
66,79
66,31
66,79
66,31
66,79
66,31
66,79
66,31
66,79
66,31
66,79
Ак Барс - ДО "Академический"
еще 4 обменных пункта свернуть
66,18
67,07
66,18
67,07
66,18
67,07
66,18
67,07
66,18
67,07
Плюс Банк - Кредитно-кассовый офис "Новочеркасский"
еще 2 обменных пункта свернуть
66,10
66,90
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15.02.2019 08:55
66,10
66,90
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15.02.2019 08:56
66,10
66,90
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15.02.2019 08:55
66,06
66,88
65,74
67,55
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
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