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Курс доллара США в Казани

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Казани на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Казани.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Казани
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,61
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Финам Банк
66,79
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Финам Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
Покупка
Продажа
Время обновления
Интересное предложение
"Банк Казани" - Главный офис, Солдатская, 1
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
Финам Банк - ККО в г. Казань
еще 1 обменный пункт
66,61
66,79
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15.02.2019 15:04 
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
66,61
66,79
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15.02.2019 15:04 
"Банк Казани" - ДО "Сибирский тракт", Сибирский тракт, 7/6
еще 8 обменных пунктов
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
"Банк Казани" - ДО "Декабристов", Декабристов, 183
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
"Банк Казани" - ДО "Кремлевский", Кремлевская, 2А/6
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
"Банк Казани" - ДО "Савиново", Адоратского, 3
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
"Банк Казани" - ДО "Азино", Сахарова, 27
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
"Банк Казани" - ДО "Фучика", Фучика, 133
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
"Банк Казани" - ДО "Петербургская", Петербургская, 86А
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
"Банк Казани" - ДО "Горки", Зорге, 97
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
"Банк Казани" - ДО "Ямашева", Ямашева, 54к3
66,49
66,89
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15.02.2019 15:03 
БыстроБанк - Операционный офис «Казань. Чистопольская»
66,30
67,10
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15.02.2019 15:03 
"АК БАРС" Банк -ДО "Казанский № 37"
еще 3 обменных пункта
66,16
67,04
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15.02.2019 15:03 
"АК БАРС" Банк- ДО "Казанский № 20"
66,16
67,04
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15.02.2019 15:03 
"АК БАРС" Банк - ДО Казанский № 19"
66,16
67,04
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15.02.2019 15:03 
"АК БАРС" Банк - ДО "Казанский № 38"
66,16
67,04
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15.02.2019 15:03 
ОО "Казанский" Ф-ла Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
65,74
67,55
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15.02.2019 15:03 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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