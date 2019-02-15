Курс доллара США в Казаниизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Казани на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Казани.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Казани
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,61
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Финам Банк
|
66,79
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Финам Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
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Время обновления
Интересное предложение
66,49
66,89
Финам Банк - ККО в г. Казань
еще 1 обменный пункт свернуть
66,61
66,79
Показать телефон
15.02.2019 15:04
66,61
66,79
Показать телефон
15.02.2019 15:04
"Банк Казани" - ДО "Сибирский тракт", Сибирский тракт, 7/6
еще 8 обменных пунктов свернуть
66,49
66,89
66,49
66,89
66,49
66,89
66,49
66,89
66,49
66,89
66,49
66,89
66,49
66,89
66,49
66,89
66,49
66,89
66,30
67,10
"АК БАРС" Банк -ДО "Казанский № 37"
еще 3 обменных пункта свернуть
66,16
67,04
66,16
67,04
66,16
67,04
66,16
67,04
65,74
67,55
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
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