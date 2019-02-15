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Курс доллара США в Майкопе

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Майкопе на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Майкопа.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Майкопа
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
65,18
Промсвязьбанк
68,18
Промсвязьбанк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Промсвязьбанк 65,18 68,18 15.02.2019 15:43
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 15:38

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