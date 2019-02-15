Курс доллара США в Майкопеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Майкопе на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Майкопа.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Майкопа
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
65,18
Промсвязьбанк
|
68,18
Промсвязьбанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Промсвязьбанк
|65,18
|68,18
|15.02.2019 15:43
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 15:38
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