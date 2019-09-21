Карты для путешествий в Русском Стандарте

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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American Express Platinum
|4%
|0 - 25 000
|нет
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Mastercard Standard
|нет
|900
|нет
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Visa Classic
|нет
|900
|нет
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Visa Gold
|нет
|2 750
|нет
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Visa Signature
|нет
|9 000
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Как оформить банковскую карточку для зарубежных поездок?
Хранение денег в безналичной форме — это удобно, выгодно и безопасно. Оно защищает человека от мошенничества и краж, позволяет ему делать покупки в самых разных местах и приносит дополнительную прибыль. Чтобы получить все упомянутые преимущества, стоит оформить дебетовую карту для путешествий от Русского Стандарта.
Шаг 1. Поиск выгодных предложений
Портал banki.ru предлагает удобный каталог с сервисом сортировки финансовых услуг. В нем можно отбирать программы сотрудничества по величине процентной ставки, стоимости обслуживания и другим параметрам. Мы публикуем и дополнительную информацию:
На сайте представлено множество полезных материалов — инструкций, аналитических статей и советов. Они помогают сделать осознанный выбор и получить наиболее выгодные условия.
Шаг 2. Подача онлайн-заявки
Перейдя на сайт финансовой организации, стоит заполнить все поля в электронной форме. Это можно сделать с помощью любого устройства, имеющего доступ к интернету — в том числе смартфона или планшета. От клиента требуется минимальный объем информации — паспортные данные, номер мобильного телефона и место проживания. Справки о доходах потребуются только при открытии овердрафта или кредитной линии.
Шаг 3. Завершение формальностей
Спустя 15–30 минут можно будет войти в «личный кабинет» сайта, чтобы установить ограничения расходов, подключить другие услуги и ознакомиться с условиями договора. Последним шагом будет получение пластиковой карточки. Для этого следует связаться с представителем банка, чтобы выбрать удобное время посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки.