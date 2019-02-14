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Северный Народный Банк,

Северный Народный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
592
Ставка
6%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
90 дней 180 дней 270 дней 360 дней
от 10 000 ₽ 5,7 5,8 5,9 6
90 дней 180 дней 270 дней 360 дней
от 100 $ 0,3 0,5 0,6 0,8
90 дней 180 дней 270 дней 360 дней
от 100 € 0,1 0,2 0,2 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 5 городах России
4 665
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
Адрес
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сыктывкар
Отделения 6
Банкоматы 18
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Телефоны
(8212) 44-53-64

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