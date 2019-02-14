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Мультивалютный+

Приморье,

Приморье вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 445
Ставка
6,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
181 день 385 дней
от 100 000 ₽ 6,85 6,85
181 день 385 дней
от 1 700 $ 2,3 2,5
181 день 385 дней
от 1 600 € 0,15 0,25
181 день 385 дней
от 11 500 ¥ 1 1,5

минимальная сумма вклада - 100 000 рублей в сумме на все счета в совокупности, при этом в целях определения общей суммы первоначального взноса суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на дату открытия вклада; на всех остальных счета, открытых к данному вкладу, должна быть внесена минимальная сумма в размере одной денежной единицы валюты счета

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
мультивалютный
перевод части общей суммы вклада со счета вклада в одной валюте на счет вклада в другой валюте осуществляется по курсу банка, установленному для денежных переводов в иностранной валюте для частных лиц, на дату и время осуществления операции; с условием сохранения минимального остатка на каждом из депозитных счетов вклада одной денежной единицы в валюте вклада; периодичность и сумма перевода части вклада между счетами не ограничены
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 60 дней после оформления договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный+» в 7 городах России
6 239
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
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Телефоны
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт

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