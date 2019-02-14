Мультивалютный+
Приморье,
Приморье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 445 ₽
Ставка
6,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CNY
|181 день
|385 дней
|от 100 000 ₽
|6,85
|6,85
|181 день
|385 дней
|от 1 700 $
|2,3
|2,5
|181 день
|385 дней
|от 1 600 €
|0,15
|0,25
|181 день
|385 дней
|от 11 500 ¥
|1
|1,5
минимальная сумма вклада - 100 000 рублей в сумме на все счета в совокупности, при этом в целях определения общей суммы первоначального взноса суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на дату открытия вклада; на всех остальных счета, открытых к данному вкладу, должна быть внесена минимальная сумма в размере одной денежной единицы валюты счета
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
мультивалютный
перевод части общей суммы вклада со счета вклада в одной валюте на счет вклада в другой валюте осуществляется по курсу банка, установленному для денежных переводов в иностранной валюте для частных лиц, на дату и время осуществления операции; с условием сохранения минимального остатка на каждом из депозитных счетов вклада одной денежной единицы в валюте вклада; периодичность и сумма перевода части вклада между счетами не ограничены
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 60 дней после оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный+» в 7 городах России
6 239
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Зимушка-зима
|7,5
|1 ₽
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|Максимальный
|6,85
|1 ₽
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|Управляемый
|6
|30 000 ₽
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