Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад private Особые условия открывается в рамках действующего пакета услуг «Статус» или клиентом дополнительного офиса "Частный банк". Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладам в рублях и долларах со 181 дня (включительно) по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно тарифам на дату открытия/продления Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.02.2019 10:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.