СЛБ - Стабильный
Стройлесбанк,
Стройлесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 150 ₽
Ставка
5,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|5,6
- проценты начисляются по двум периодам: 1-365 день - 6,1% годовых и 366-730 день - 5,1% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,1%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 365 дней ранее капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СЛБ - Стабильный» в 1 городе России
1 672
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
(3452) 56-60-26
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