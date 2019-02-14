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СЛБ - Стабильный

Стройлесбанк,

Стройлесбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 150
Ставка
5,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 5,6
  • проценты начисляются по двум периодам: 1-365 день - 6,1% годовых и 366-730 день - 5,1% годовых;
    • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,1%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 180 дней срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 365 дней ранее капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СЛБ - Стабильный» в 1 городе России
1 672
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 1
Банкоматы 4
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Телефоны
(3452) 56-60-26

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