Параметры вклада Выплата процентов ежегодно Капитализация ежегодно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,1%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 365 дней ранее капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 16:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.