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Пенсионный

Крона-Банк,

Крона-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
62
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 1 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 181 дня - по ставке 4% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
15.02.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 3 городах России
1 236
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Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
Адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
ОГРН
1023800000245
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Телефоны
(3952) 25-25-05

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