Пенсионный
Крона-Банк,
Крона-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
62 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 1 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня - по ставке 4% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 15.02.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 3 городах России
1 236
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
- 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- ОГРН
- 1023800000245
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-25-05
Специальные предложения
по вкладам
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