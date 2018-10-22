Справка Banki.ru

Банк был создан в Иркутске по решению общего собрания учредителей в марте 1993 года как ТОО «Коммерческий банк «Трасткомбанк» и зарегистрирован в сентябре того же года. В ноябре 1998 года организационно-правовая форма была изменена на ООО, а в июне 2011 года зарегистрировано действующее наименование банка. С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В мае 2012 года была получена лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц.

На сегодняшний день 80,10% акций банка принадлежит семье Баймашевых через подконтрольные им предприятия: ООО «Иркутский масложиркомбинат» (Иркутский МЖК)*, ООО «Янта-Т», ООО «Янта» и ООО «Молоко». Татьяна Баймашева является генеральным директором Иркутского масложиркомбината, ее сын Дмитрий Баймашев — первый заместитель гендиректора масложиркомбината, а второй сын, Евгений Баймашев, занимает пост генерального директора ООО «Янта-Т» и ООО «Янта». В группу контролирующих акционеров также входит генеральный директор ООО «Молоко» — Мария Игнатенко. Еще 19,90% акций банка принадлежит сельскохозяйственному производственному кооперативу (СХПК) «Усольский свинокомплекс»**. Акционерами СХПК «Усольский свинокомплекс» являются физические лица — члены кооператива, каждому из которых принадлежит менее 1% паевого фонда данной организации.

В Иркутске расположены головной офис банка и две операционные кассы (на территории связанных ООО «Иркутский МЖК» и ООО «Молоко»). В Благовещенске находится амурский филиал кредитной организации, в Чите — операционный офис. На 1 октября 2018 года численность персонала банка составляла 91 человек (на 1 января 2018 года — 87 человек).

Частным лицам банк предлагает вклады, кредиты (в том числе пенсионные, ипотечные, автокредиты, потребительские для зарплатных клиентов и топ-менеджеров компаний-клиентов и др.), сейфовые ячейки, а также осуществляет зачисление и выплату пенсий, оплату услуг ЖКХ и других платежей, денежные переводы («Золотая Корона», Contact). Список услуг для корпоративных клиентов включает в себя РКО, кредитование, размещение денежных средств на депозиты банка, зарплатные проекты, удаленное обслуживание по системе «Интернет-Банк».

Основными клиентами банка являются его акционеры — юридические лица, а также связанные с ними структуры. Так, на долю средств участников Крона-Банка (без учета субординированных займов) и прочих связанных сторон, согласно отчетности по МСФО, на середину 2018 года приходилось 49,9% совокупного объема клиентских обязательств банка.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 5,3% (или 81,1 млн рублей), составив 1,6 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 40,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 32,3% до 30,6%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 33,6% до 40,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 135 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 550 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 11% (или 54,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 34,1% и 65,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 47,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 35,53% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 62,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 82% и 18% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 68,8% до 62,4%, при этом их номинальный объем сократился на 47,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 15% до 19,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 85,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 11,1% до 13,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 52,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,4% до 4%, при этом их номинальный объем сократился на 2,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 47,3 млн рублей (или 4,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 94,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 71,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 5,4% до 0,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 9,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,2 млрд рублей (214,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 315,8 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 50,1 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 49,1 млн рублей.

Совет директоров: Тамара Баймашева (председатель), Илья Сумароков, Дмитрий Баймашев, Марина Куницина.

Правление: Марина Куницына (председатель), Игорь Сосулин, Лана Землянская.

* Иркутский масложиркомбинат с 1967 года является головной организацией группы предприятий «Янта» — производителя продуктов питания, сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных кормов. Технология производства включает в себя всю цепочку — от выращивания сырья до доставки продуктов на полки магазинов.

Помимо Иркутского МЖК и Крона-Банка в группу «Янта» входят Читинский хладокомбинат (крупнейший логистический центр в Чите), Иркутский молочный завод (крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие Иркутской области), Ангарская птицефабрика, а также 14 сельскохозяйственных предприятий в Иркутской и Амурской областях, фирменная розничная торговая сеть (насчитывает более 570 торговых точек по всей Сибири и Дальнему Востоку), 12 торговых представительств в России и 5 за рубежом (Пекин, Улан-Батор, Минск, Павлодар, Паттайя).

Торговыми марками группы являются «Янта», «Байкальские молочные продукты», «Капитан Милк», «Молочная лавка», «Ангарские куры».

** Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс» — крупнейшее в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке предприятие по производству свинины. Комплекс производит около 90% свинины, выращиваемой в сельхозпредприятиях Иркутской области. Большая часть продукции предприятия реализуется через сеть фирменных магазинов таких городов, как Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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