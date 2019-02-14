Крона-классик
Крона-Банк,
Крона-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
64 300 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 181 до 364 дней
|от 365 до 548 дней
|от 5 000 ₽
|5,5
|5,85
|от 500 000 ₽
|5,85
|6,05
|от 1 000 000 ₽
|6,05
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 16.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-классик» в 3 городах России
1 497
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
- 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-25-05
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Крона-престиж
|7,15
|10 000 000 ₽
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|Пенсионный
|6
|1 000 ₽
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|Крона-комфорт
|4,8
|1 000 000 ₽
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|Пенсионный Плюс
|4
|1 000 ₽
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|Вклад на миллион
|3,5
|100 000 ₽
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