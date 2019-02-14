Удобный плюс
Ставропольпромстройбанк,
Ставропольпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,01%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
422 136 ₽
Ставка
7,01%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 100 000 ₽
|6,61
|от 2 000 000 ₽
|7,01
всего шесть периодов начисления процентов:
- с 1 по 91 день - 6,25% (от 100 тыс.) и 6,5% (от 2 млн);
- с 92 по 181 день - 6,75% и 7,25%;
- с 182 по 271 день - 7% и 7,5%;
с 272 по 380 день - 7,25% и 7,75%;
с 381 по 730 день - 6,75% и 7,25%;
с 731 по 1 100 день - 6,25% и 6,5% годовых;
указаны средние годовые ставки за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на текущий счёт или на счёт банковской карты
начисление процентов – ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полный период - ставки сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный плюс» в 18 городах России
749
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- ОГРН
- 1022600000092
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
-
(8652) 30-60-30
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