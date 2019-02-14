Вход

Удобный плюс

Ставропольпромстройбанк,

Ставропольпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,01%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
422 136
Ставка
7,01%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 100 000 ₽ 6,61
от 2 000 000 ₽ 7,01

всего шесть периодов начисления процентов:

  • с 1 по 91 день - 6,25% (от 100 тыс.) и 6,5% (от 2 млн);
  • с 92 по 181 день - 6,75% и 7,25%;
  • с 182 по 271 день - 7% и 7,5%;

  • с 272 по 380 день - 7,25% и 7,75%;

  • с 381 по 730 день - 6,75% и 7,25%;

  • с 731 по 1 100 день - 6,25% и 6,5% годовых;

  • указаны средние годовые ставки за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
начисление процентов – ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за полный период - ставки сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный плюс» в 18 городах России
749
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
ОГРН
1022600000092
Сайт
www.psbst.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ставрополь
Отделения 3
Банкоматы 37
посмотреть на карте
Телефоны
(8652) 30-60-30

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Добрый год 7,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Береги плюс online (в рублях) 6,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Береги плюс (в рублях) 6,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Копи плюс online (в рублях) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Береги пенсионный плюс (в рублях) 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Копи плюс (в рублях) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Копи пенсионный плюс (в рублях) 6,25 1 000 ₽ Посмотреть
Трать плюс online (в рублях) 5,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Трать плюс (в рублях) 5,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный оптимальный 2,5 10 ₽ Посмотреть
Береги плюс (в иностранной валюте) 1,75 100 000 $ Посмотреть
Береги плюс online (в иностранной валюте) 1,75 100 000 $ Посмотреть
Копи плюс online (в иностранной валюте) 1,5 100 000 $ Посмотреть
Береги пенсионный плюс (в иностранной валюте) 1,5 200 $ Посмотреть
Копи плюс (в иностранной валюте) 1,5 100 000 $ Посмотреть
Трать плюс online (в иностранной валюте) 1,25 50 000 $ Посмотреть
Копи пенсионный плюс (в иностранной валюте) 1,25 200 $ Посмотреть
Трать плюс (в иностранной валюте) 1,25 50 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще