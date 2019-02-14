с 731 по 1 100 день - 6,25% и 6,5% годовых;

с 381 по 730 день - 6,75% и 7,25%;

с 272 по 380 день - 7,25% и 7,75%;

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты начисление процентов – ежемесячно Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за полный период - ставки сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 10:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.