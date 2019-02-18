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Почетный клиент

Байкалкредобанк,

Байкалкредобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 600 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
48 245
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
93 дня 185 дней 276 дней 367 дней 541 день 732 дня
от 600 000 ₽ 6,5 7 7,5 8 7,5 7,2
93 дня 185 дней 276 дней 367 дней 541 день 732 дня
от 25 000 $ 1,2 1,5 1,8 2 2 2
93 дня 185 дней 276 дней 367 дней 541 день 732 дня
от 25 000 € 0,1 0,15 0,2 0,3 0,3 0,3

для постоянных клиентов минимальная сумма вклада - 500 000 рублей, 20 000 долларов/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • от 100 000 рублей либо эквивалент в долларах/евро;
  • для вкладов сроком 93, 185, 276 дней - не позднее 30 дней до окончания срока;
  • для вкладов сроком 367, 541, 732 дней - не позднее 90 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный клиент» в 2 городах России
8 836
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
Адрес
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
ОГРН
1023800000278
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Телефоны
(3952) 24-16-20

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