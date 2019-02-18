Почетный клиент
Байкалкредобанк,
Байкалкредобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 600 000 ₽
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
48 245 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|93 дня
|185 дней
|276 дней
|367 дней
|541 день
|732 дня
|от 600 000 ₽
|6,5
|7
|7,5
|8
|7,5
|7,2
|93 дня
|185 дней
|276 дней
|367 дней
|541 день
|732 дня
|от 25 000 $
|1,2
|1,5
|1,8
|2
|2
|2
|93 дня
|185 дней
|276 дней
|367 дней
|541 день
|732 дня
|от 25 000 €
|0,1
|0,15
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
для постоянных клиентов минимальная сумма вклада - 500 000 рублей, 20 000 долларов/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- от 100 000 рублей либо эквивалент в долларах/евро;
- для вкладов сроком 93, 185, 276 дней - не позднее 30 дней до окончания срока;
- для вкладов сроком 367, 541, 732 дней - не позднее 90 дней до окончания срока
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный клиент» в 2 городах России
8 836
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
- Адрес
- 664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
- ОГРН
- 1023800000278
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 24-16-20
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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