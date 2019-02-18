Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вкладов сроком 93, 185, 276 дней - не позднее 30 дней до окончания срока;

для вкладов сроком 367, 541 и 732 дня - не позднее 90 дней до окончания срока Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 15:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.