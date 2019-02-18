для вкладов сроком 93, 185, 276 дней - не позднее 30 дней до окончания срока;
для вкладов сроком 367, 541 и 732 дня - не позднее 90 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.