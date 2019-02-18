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Байкал Универсальный

Байкалкредобанк,

Байкалкредобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 135 616
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
93 дня 185 дней 367 дней 541 день 732 дня 1091 день
от 10 000 ₽ 2 2,5 3 3,5 4 4,5
от 100 000 ₽ 2,5 3 3,5 4 4,5 5
от 500 000 ₽ 3 3,5 4 4,5 5 5,5
от 1 000 000 ₽ 3,5 4 4,5 5 5,5 6
от 3 000 000 ₽ 4 4,5 5 5,5 6 6,5
от 15 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • от 10 000 рублей;
  • для вкладов сроком 93, 185 дней - не позднее 30 дней до окончания срока;
  • для вкладов сроком 367, 541, 732 и 1 091 день - не позднее 90 дней до окончания срока
Частичное снятие
возможно

не более 50% от текущей суммы вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Байкал Универсальный» в 2 городах России
4 690
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
Адрес
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
ОГРН
1023800000278
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Телефоны
(3952) 24-16-20

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