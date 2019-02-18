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Байкал Гарант

Байкалкредобанк,

Байкалкредобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
75 383
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
93 дня 185 дней 276 дней 367 дней 541 день 732 дня
от 1 ₽ 5 5,5 6 6,5 6,5 6,5
от 100 000 ₽ 5,5 6 6,5 7 7 6,5
от 1 000 000 ₽ 6 6,5 7 7,5 7,2 7
93 дня 185 дней 276 дней 367 дней 541 день 732 дня
от 1 $ 0,5 0,7 1 1,2 1,2 1,2
от 3 000 $ 0,7 1 1,2 1,5 1,5 1,5
93 дня 185 дней 276 дней 367 дней 541 день 732 дня
от 1 € 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 0,2
от 3 000 € 0,07 0,1 0,15 0,2 0,2 0,3

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • для вкладов сроком 93, 185, 276 дней - не позднее 30 дней до окончания срока;
  • для вкладов сроком 367, 541 и 732 дня - не позднее 90 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Байкал Гарант» в 2 городах России
6 745
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
Адрес
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
ОГРН
1023800000278
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Телефоны
(3952) 24-16-20

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