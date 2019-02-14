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Выгодный Пенсионный

Кубаньторгбанк,

Кубаньторгбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,55%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
759
Ставка
7,55%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 61 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней
от 10 000 ₽ 6,45 6,65 7,15 7,45 7,5 7,55
31 день 61 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней
от 300 $ 0,15 0,15 0,65 0,95 1,15 1,45
31 день 61 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней
от 300 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 30 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 12:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный Пенсионный» в 3 городах России
4 124
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Кубаньторгбанк»
Адрес
350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
ОГРН
1022300000502
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Телефоны
(861) 212-60-80

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