Выгодный
Кубаньторгбанк,
Кубаньторгбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
754 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6,4
|6,6
|7,1
|7,4
|7,45
|7,5
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 300 $
|0,1
|0,1
|0,6
|0,9
|1,1
|1,4
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 300 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад в рублях можно открыть через интернет - банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей, 30 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 3 городах России
4 590
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Кубаньторгбанк»
- Адрес
- 350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
- ОГРН
- 1022300000502
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 212-60-80
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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