Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов на 91 день: до 30 дней - 0,1%, от 31 до 60 дней - 4%, от 61 до 90 дней - 4,5%;

для вкладов на 181 день: до 30 дней - 0,1%, от 31 до 60 дней - 3%, от 61 до 90 дней - 4%, от 91 до 180 дней - 5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 17:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.