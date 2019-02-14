Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия вклад могут открыть только держатели карт банка "Йошкар-Ола" Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 0,1%;

от 31 до 90 дней – 4%;

от 91 до 180 дней – 4,5%;

от 181 до 364 дней – 5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 17:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.