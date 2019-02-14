Мобильный
Йошкар-Ола,
Йошкар-Ола вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
60 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 1 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад могут открыть только держатели карт банка "Йошкар-Ола"
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - 0,1%;
- от 31 до 90 дней – 4%;
- от 91 до 180 дней – 4,5%;
- от 181 до 364 дней – 5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 6 городах России
6 449
Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
- Адрес
- 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Йошкар-Ола
- Телефоны
-
(8362) 42-13-70
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