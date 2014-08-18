Справка Banki.ru

Банк был учрежден в июле 1996 года во Владикавказе как «Жилкоммунбанк». В 2005 году был переименован в АКБ «Классик Эконом Банк», а еще через некоторое время получил «приставку» ЗАО. В октябре 2018 года полное наименование и организационная форма были изменены на АО «Классик Эконом Банк». С июня 2008 года банк вошел в систему страхования вкладов. В августе 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На сегодняшний день бенефициарами являются экс-глава администрации Владикавказа, экс-председатель правительства республики РСО-Алания, председатель правления и член совета директоров Михаил Шаталов (46,34%), его сыновья Михаил Шаталов (13,38%) и член правления Сергей Шаталов (17,32%), а также Олег Цаголов (16,07%) и председатель совета директоров банка, директор ООО «Торговый Дом «Закарпатье» Инна Макиева (6,88%). Добавим, что Михаил Шаталов — старший имеет ряд правительственных наград и благодарностей.

Сеть продаж фининститута сосредоточена во Владикавказе и включает в себя головной и дополнительный офисы, филиал, а также две операционные кассы. Собственная сеть банкоматов не развита. Списочная численность персонала в I квартале 2018 года составляла 34 человека.

В настоящее время список услуг банка для юридических лиц включает в себя кредитование, расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание по системе «Банк-Клиент».

Физическим лицам предлагаются кредитование (потребительские ссуды, а также кредиты на образование), депозиты (линейка продуктов), денежные переводы (Contact, Anelik, «Золотая Корона»).

Ключевое направление деятельности кредитной организации — кредитование предприятий и организаций и, в меньшей степени, населения. Согласно информации, раскрываемой в отчетности за I квартал 2018 года, основными заемщиками банка из числа юрлиц являются местные предприятия, представляющие сегмент алкогольной продукции (ООО «Российская слава», ООО «Пересвет», ООО «Орфей»), торговли (ООО «Тулуза Интер Сервис», связанное с акционерами ООО «ТД Закарпатье», ООО «Осетия-Ойл», ИП Арчинова Д. З.), хранение и складирование (ООО «ТриДагро»), аренда нежилых помещений (ООО «Красотка»).

С начала 2018 года активы банка показали снижение на 15,7%, составив к 1 мая 2018 года 830,4 млн рублей. В пассивной части баланса наблюдался отток средств по депозитам физлиц (-16,3%) срочностью от одного года до трех лет и по расчетным счетам предприятий и организаций (-34,0%). Также было зафиксировано сокращение собственного капитала на 18%. В активах заметное снижение с начала 2018 года продемонстрировали корпоративный кредитный портфель (-14,2%) и высоколиквидные активы (-38,7%). Одновременно положительную, хоть и не столь заметную, динамику показал розничный кредитный портфель (+6,8%).

В структуре пассивов кредитной организации преобладают собственные средства (капитал), формирующие чуть более 50%. Достаточность капитала в соответствии с нормативами ЦБ находится на избыточном уровне — 38,0% по нормативу Н1.0 при минимуме в 8%. Вклады физических лиц формируют 22,6% от пассивов и в основном привлечены на сроки свыше трех лет. Средства юридических лиц составляют еще 12,5% от пассивов, чуть более половины в их структуре приходится на остатки на расчетных счетах, а оставшаяся часть — депозиты сроком более трех лет. Активность клиентской базы банка совсем небольшая: ежемесячные обороты по счетам клиентов с начала 2018 года составляли 140—280 млн рублей.

Активы нетто на 75,8% сформированы кредитным портфелем, еще 18,3% приходится на высоколиквидные средства (остатки на корсчетах и в кассе), основные средства составляют 5,3%.

В составе кредитного портфеля ссуды предприятиям и организациям формируют 66,2%. С начала 2018 года совокупный кредитный портфель сократился на 8,1% за счет ссуд корпоративным клиентам (-14,2%), в то время как розничные кредиты увеличились в объеме на 6,8%. Уровень просроченной задолженности по портфелю с начала 2018 года сократился с 8,4% до 6,8%. Уровень резервирования традиционно высокий и составляет на отчетную дату 39,3% от портфеля. Уровень обеспечения кредитного портфеля стабильно превышает 100% от объема последнего (108,8% на отчетную дату). Совокупный кредитный портфель преимущественно сформирован ссудами со сроками погашения от одного года до трех лет, в корпоративном направлении также заметна доля кредитов срочностью свыше трех лет.

На денежном, фондовом и долговом рынках банк почти не работает.

Первые четыре месяца 2018 года банк закончил в прибыли на 27,9 млн рублей против незначительной прибыли за аналогичный период 2017 года на сумму 2,0 млн рублей. Чистая прибыль за весь 2017 год составила 33,8 млн рублей против 25,3 млн рублей за 2016 год.

Совет директоров: Инна Макиева (председатель), Михаил Шаталов (отец), Марина Щетинина, Виктория Токарева, Евгения Цомаева.

Правление: Михаил Шаталов (отец) (председатель), Сергей Шаталов, Анна Битиева (главный бухгалтер), Людмила Зиновенко, Диана Четверикова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

E-mail: balance@banki.ru