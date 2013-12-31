Справка Banki.ru

Банк учрежден в июле 1993 года в г. Избербаше Республики Дагестан под наименованием «Избербаш». В феврале 2005 года вошел в состав системы страхования вкладов. В декабре 2013 года был переименован в «МВС Банк». Банк традиционно обслуживает местные предприятия и организации, а также граждан.

Основными бенефициарами банка, согласно информации от 23 октября 2017 года, являются Маджид Мужаидов (17,83%), Шамай Асадулаева (8,13%), бывший комендант администрации г. Избербаша Гапиз Гапизов (8,29%), Макамагомед Газимагомедов (8,07%), замначальника в Муниципальном бюджетном учреждении «Управление ЖКХ» администрации городского округа г. Избербаша Азиз Халимбеков (5,09%), председатель совета директоров Нина Омарова (11,62%), Камаладин Алиев (6,87%), Басыр Саидов (6,24%), Магомед Муртузалиев (5,08%), Ибрагим Абдулаев (4,18%), Маликат Далгатова, Раисат Абдулбекова (по 3,9%), Насихат Адзиева (2,97%) и Патимат Касимова (1,9%). На долю акционеров-миноритариев приходится 5,93% долей общества.

В состав акционеров банка входят Шамай Асадулаева и Нина Омарова, являющиеся соответственно сестрой и супругой экс-главы администрации г. Избербаша Магомеда Сулейманова, а также другой экс-глава администрации — Азиз Халимбеков.

Своих клиентов банк обслуживает в головном офисе в Избербаше и в двух дополнительных офисах в Махачкале. Оценочная численность сотрудников составляет около 20 человек. Кредитная организация предоставляет широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам, в том числе кредитование и расчетно-кассовое обслуживание, линейку вкладов, банковские гарантии, осуществление переводов («Золотая Корона»). В числе клиентов ранее были замечены Центральная городская больница (ЦБГ) Избербаша, Избербашское ПАТП, а также ряд фармацевтических компаний. Выпуском и обслуживанием банковских карт банк не занимается. Физическим лицам предоставляет потребительские кредиты под залог имущества и под поручительство. Второстепенное направление — малый бизнес.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,7% (или 16,5 млн рублей), составив 595,9 млн рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 15,5% до 15,3%, при этом их номинальный объем сократился на 3,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 13,5% до 10,3%, при этом их номинальный объем сократился на 21,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 392,3 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,5% (или 5,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 65,8% и 34,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 86,6% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 57% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 83,3% и 16,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 54,4% до 57%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 24,5% до 26,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 7 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,7% до 6,4%, при этом их номинальный объем сократился на 33,3 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 8,8% до 9,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 339,7 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 6,6 млн рублей (или 2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 62,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 91,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю практически не изменился (3,9%). При этом уровень резервирования по кредитному портфелю на отчетную дату составляет 12,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 836,6 млн рублей (246,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 157 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 17,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 6,2 млн рублей.

Совет директоров: Нина Омарова (председатель), Шамай Асадулаева, Азиз Халимбеков, Камаладин Алиев, Патимат Шамилова.

Правление: Барият Арсланбекова (председатель), Зарема Багаутдинова, Раиса Дементьева (главный бухгалтер).

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