Банк был образован в 1990 году на базе Семикаракорского отделения Агропромбанка (Семикаракорск Ростовской области). С момента создания был ориентирован на обслуживание предприятий агропромышленного комплекса (как производителей, так и переработчиков). В январе 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц. В 2006 году 96% долей уставного капитала Земкомбанка было приобретено структурами группы «Юг Руси». В конце того же года ООО «Юг России» стало стопроцентным участником банка.

На сегодняшний день основным участником банка является основатель и главный владелец ростовской агропромышленной группы «Юг Руси»*, бизнесмен Сергей Кислов (99,01%). На акционеров-миноритариев приходится 0,99% акций общества.

Помимо головного офиса, расположенного в Ростове-на-Дону, банк обслуживает клиентов в трех дополнительных офисах в домашнем регионе. Собственная сеть банкоматов не развита. Оценочная численность персонала — около 80 человек.

Юридическим лицам кредитная организация предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, факторинг, лизинг, торговое (контрактное) финансирование, «зерновой ломбард» (предоставление краткосрочных кредитов под залог зерновых культур), банковские гарантии, размещение средств на депозиты.

Физическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, вклады (в рублях и валюте), денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), памятные монеты, потребительское и автокредитование, проведение коммунальных платежей, депозитные ячейки.

Основу клиентской базы банка формируют предприятия, подконтрольные группе «Юг Руси» (прежде всего агропромышленные, перерабатывающие, логистические компании), а также их партнеры и контрагенты. Розничные программы банка ориентированы в первую очередь на развитие связанного корпоративного бизнеса. Таким образом, банк выступает ключевым инвестиционно-банковским звеном материнской группы. Также банк работает со многими крупными производственными и торговыми компаниями, предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли, предприятиями малого и среднего бизнеса различных отраслей и направлений деятельности.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 79,4% (или 3,6 млрд рублей), составив 932,2 млн рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей прочих активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 8,6% до 19,4%, при этом их номинальный объем сократился на 208 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 74,2% до 24,6%, при этом их номинальный объем сократился на 3,1 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 437,3 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 28,4% (или 173,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 46,9% и 53,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 65,66% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 59,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 75,2% и 24,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 5,9% до 15,5%, при этом их номинальный объем сократился на 121,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 47,6% до 59,7%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 4,9% до 10,8%, при этом их номинальный объем сократился на 122,2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,5% до 7,3%, при этом их номинальный объем сократился на 585 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 40,1% до 6,8%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 144,1 млн рублей. С начала года его объем сократился на 121,1 млн рублей (или 45,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95%. Основными заемщиками банка выступают компании, занимающиеся финансовой деятельностью: на них, согласно отчетности по РСБУ за три квартала 2018 года, приходится 78,8% корпоративного кредитного портфеля. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 78,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 23,6% до 3,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 41,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 169,6 млн рублей (117,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 556,4 млн рублей, из которых 454 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 45,1 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 29,5 млн рублей.

Совет директоров: Галина Лаврентьева (председатель), Михаил Арканников, Виталий Шевченко, Светлана Саенко, Борис Леончик.

Правление: Борис Леончик (председатель), Зоя Якимова, Наталья Муханова.

* «Юг Руси» — одна из крупнейших российских агропромышленных групп (штаб-квартира в Ростове-на-Дону), учрежденная в 1992 году. Основателем и ключевым владельцем является Сергей Кислов. Группа занимается продажей и переработкой зерна, производством растительного масла (марки «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ», «Милора», «Хозяюшка», «Лето»), муки и крупы («Юг Руси», «Сто рецептов»), а также других продуктов питания. В состав группы входит 19 сельхозпредприятий в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области (площадь угодий — 200 тыс. га), десять маслозаводов в России и Казахстане, Новошахтинский завод нефтепродуктов. Логистическая инфраструктура включает в себя разветвленную сеть из 27 элеваторов, парк грузового автотранспорта, морские портовые терминалы, расположенные на реке Дон, в акватории Азовского моря, в районе Керченского пролива.

Весной 2014 года группа «Юг Руси» приобрела за 28,5 млн долларов США маслоэкстракционный завод на севере Казахстана у Savola Group из Саудовской Аравии.

Группа контролирует треть российского рынка фасованного растительного масла, входила в тройку экспортеров зерна.

По версии Forbes, в 2017 году Сергей Кислов занимает 153-е место среди российских миллиардеров с состоянием, оцениваевым в 650 млн долларов США.

