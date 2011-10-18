Калькулятор Каско Ингосстрах

добровольное медицинское страхование, страхование туристов, страхование имущества, страхование жизни. Также компания предоставляет населению услуги автостраховки.

Покупка полиса каско в компании «Ингосстрах» позволит вам при возникновении страхового случая (повреждения автомобиля) получить денежную компенсацию либо направление на станцию техобслуживания (СТОА), где автомобиль будет отремонтирован за счет страховщика.

Рассчитать каско онлайн в компании «Ингосстрах» можно на ее интернет-сайте. Для этого надо последовательно заполнить необходимые поля, внеся личные данные водителя, а также информацию об автомобиле.

Расчет полиса каско онлайн можно произвести самостоятельно с помощью калькулятора каско «Ингосстраха» или заказать у специалиста организации.