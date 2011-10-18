Калькулятор Каско Энергогарант онлайн поможет за несколько минут выяснить, сколько стоит полис добровольного автострахования в 2019 году, без посещения офиса страховой компании. Достаточно ввести в форму на сайте основные параметры, учитываемые при расчете стоимости:

модель и год выпуска автомобиля;

срок эксплуатации (пробег);

стоимость;

регион;

наличие гарантии на ТС, ограничения по выбору ремонтного сервиса;

условия стоянки в ночное время, вид установленной противоугонной системы;

использовались ли при покупке заемные средства;

сведения о водителях, включая анкетные данные и информацию о водительском стаже;

франшиза.

На основании этой информации онлайн-калькулятор посчитает примерную цену страховки. Имейте в виду, что правила регулярно пересматриваются с учетом актуальных статистических данных по дорожно-транспортным и иным происшествиям с участием ТС. Кроме того, в страховой компании могут отказаться от страхования автомобиля либо определить слишком высокую цену полиса, если он выпущен ранее определенного года или водитель часто нарушает ПДД. Сравнить условия страхования в разных местах просто, если воспользоваться калькулятором не на сайте конкретного страховщика, а стороннего сервиса, аккумулирующего такие данные. Например, на Banki.ru по вашему запросу подготовят список подходящих СК с указанием цены полиса. Специалисты портала также могут и помочь купить Каско от СК Энергогарант или другой выбранной вами компании.